كرة يد - الأهرامات تستقبل قرعة بطولة العالم 2021

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 12:30

كتب : FilGoal

أهرامات الجيزة

يستقبل سفح أهرامات الجيزة حفل قرعة بطولة العالم لرجال كرة اليد 2021 في نسختها الـ 27.

وتقام القرعة يوم 5 سبتمبر المقبل أمام الأهرامات للبطولة المقرر إقامتها بالفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

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وكان من المقترح إقامة القرعة بمتحف الحضارة قبل أن يتم تحويل وجهة حفل القرعة إلى أهرامات الجيزة.

يتم تقسيم الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل أول ثلاثة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخبا، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات تضم كل منهم 6 فرق ليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي.

ويقع منتخب مصر في التصنيف الثاني على مستوى بطولة العالم لكرة اليد.

وجاء التصنيف كالآتي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد

التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا

التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي

التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا + منتخب من أمريكا الشمالية + منتخب من أمريكا الجنوبية

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