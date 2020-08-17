كرة يد - الأهرامات تستقبل قرعة بطولة العالم 2021

يستقبل سفح أهرامات الجيزة حفل قرعة بطولة العالم لرجال كرة اليد 2021 في نسختها الـ 27.

وتقام القرعة يوم 5 سبتمبر المقبل أمام الأهرامات للبطولة المقرر إقامتها بالفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وكان من المقترح إقامة القرعة بمتحف الحضارة قبل أن يتم تحويل وجهة حفل القرعة إلى أهرامات الجيزة.

يتم تقسيم الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل أول ثلاثة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخبا، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات تضم كل منهم 6 فرق ليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي.

ويقع منتخب مصر في التصنيف الثاني على مستوى بطولة العالم لكرة اليد.

وجاء التصنيف كالآتي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد

التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا

التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي

التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا + منتخب من أمريكا الشمالية + منتخب من أمريكا الجنوبية

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