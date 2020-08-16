جنون الميركاتو؟.. تليفزيون أوروجواي: أياكس يستهدف إعادة لويس سواريز

أصداء الثمانية أهداف ما زالت تهز أرجاء قلعة كامب نو، وعلى ما يبدو أنها ستُغير من قوام فريق برشلونة، والراحل قد يكون لويس سواريز.

وكشفت قناة Teledoce في تليفزيون أوروجواي رغبة نادي أياكس الهولندي في التعاقد مع لويس سواريز مهاجم برشلونة.

أياكس يستهدف و"يرغب بقوة" في إعادة لويس سواريز لجدران قلعته الهولندية من جديد، بعد رحيله عام 2011.

مارك أوفرمارس المدير الرياضي لنادي أياكس "سيكون سعيدا للغاية برؤية سواريز من جديد بقميص النادي"، وفقا للتقرير التليفزيوني.

ويستعد أياكس خلال الأيام القليلة المقبلة لمخاطبة برشلونة بشكل رسمي لمعرفة إمكانية التعاقد مع سواريز، في انتظار معرفة قرار إدارة برشلونة.

وزعمت صحيفة سبورت الكتالونية في وقت سابق استعداد برشلونة للاستماع لأي عروض مقدمة لأي لاعب في الفريق باستثناء 4 لاعبين، ليس من بينهم لويس سواريز. (طالع التفاصيل)

سواريز صاحب الـ 33 عاما بدأ اللمعان في عالم كرة القدم بقميص أياكس.

وانضم لويس إلى أياكس عام 2007 قادما من جرونينجن الهولندي، قبل أن يرحل في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية عام 2011 إلى ليفربول ليعوض رحيل فيرناندو توريس إلى تشيلسي.

مع أياكس، لعب سواريز 159 مباراة بقميص الفريق الهولندي ونجح في تسجيل 111 هدفا وصناعة 68.

تألق سواريز مع أياكس جعله يحصد جائزة لاعب العام في هولندا عام 2010، ورفع لقب الدوري وكأس هولندا.

وبعد رحلة مليئة بالأهداف مع ليفربول، انضم سواريز إلى برشلونة في 2014.

مع برشلونة، سجل سواريز 198 هدفا وصنع 109 خلال ظهوره في 283 مباراة في كل البطولات، وحقق كل الألقاب الممكنة رفقة ليونيل ميسي.

فهل حان الوقت ليرحل سواريز من برشلونة ويعود من جديد لـ أياكس؟ لننتظر ونرى.