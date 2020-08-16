مؤتمر تشاتشيتش: راض عن التعادل مع الجيش بسبب معطيات المباراة

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 23:00

كتب : عاطف شادي

أنتي تشاتشيتش - المدير الفني لـ بيراميدز

اعترف أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز بارتكاب فريقه بعض الأخطاء خلال مواجهة طلائع الجيش أدت إلى التعادل.

وتعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وقال تشاتشيتش عبر المؤتمر الصحفي: "دخلنا المباراة ولدينا نقص عددي كبير يتمثل في محمد حمدي ومحمد فاروق وعمر جابر وإيريك تراوري بسبب الإصابة وبالتالي أجرينا بعض التعديلات على التشكيل".

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وأضاف "الهدف المبكر للطلائع أربك حساباتنا وعندما حاول الفريق العودة مجددًا تعرضنا لهدف ثان ونجحنا في التعديل بالشوط الثاني وسجلنا التعادل وكنا أقرب للفوز".

وتابع "فضلنا عدم الدفع بأحمد أيمن وعلي جبر بسبب أنهما مهددان بالإيقاف، ومع التغييرات الخمسة نجحنا في العودة مجددًا بقوة، ومن الجيد عودة جون أنطوي بعد غيابه لمدة شهر".

وأتم تصريحاته "أعترف بوجود أخطاء في المباراة سنعمل على علاجها، ضياع ركلة الجزاء كانت مؤثرة في النتيجة والسعيد أكثر لاعب فعال في الدوري المصري، وضياع ركلة جزاء منه أمر وارد، ولا أتوقع مشاركة جابر وتراوري وفاروق في مباراة سموحة المقبلة".

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