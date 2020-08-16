بسيوني: كنت أشعر بالرعب بعد تعادل بيراميدز معنا خوفا من الخسارة

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 22:50

كتب : عاطف شادي

عبد الحميد بسيوني

أبدى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق نادي طلائع الجيش حزنه لضياع نقطتين من فريقه بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، مؤكدا أنه كان يشعر بالرعب خوفا من الخسارة.

وتعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وقال بسيوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حزين للغاية خاصة وأن فريقي قدم مباراة قوية للغاية وكنا نستحق الفوز على بيراميدز".

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وأضاف "الطرد المبكر في الشوط الثاني أجبر الفريق على التراجع بشدة للخلف من أجل التأمين الدفاعي وكذلك غير من حساباتي في التغييرات باللجوء للتأمين خوفا من خسارة اللقاء وبسبب الضغط الهجومي القوي من بيراميدز نجح في تسجيل التعادل في النهاية".

وأشار "حزني الأكبر من التعادل تتمثل في أن الهدفين سجلا كرات سهلة ومن أخطاء دفاعية كان يمكن التعامل معها، كما أن خروج كريم طارق أفضل لاعبي الفريق كان من أجل الحفاظ على النتيجة في ظل اللعب بعشرة لاعبين واستنفاذ المجهود البدني للاعبين بصورة كبيرة وكان لابد من إجراء التعديلات في التشكيل".

وأكمل "خالفت التوقعات التي كانت تتحدث عن لعب فريقي بطريقة دفاعية والتأمين أمام بيراميدز، ولعبت المباراة بتشكيل هجومي قوي ساعد الفريق على هدفين وأهدرنا أكثر من فرصة".

وتابع " أشكر الحارس محمد بسام بعدما تصدى لركلة جزاء من عبد الله السعيد كانت عاملا مساعدا في التقدم بالنتيجة".

وكشف "عاصم صلاح لاعب الفريق غاب عن فترة الإعداد بسبب فيروس كورونا وبالتالي أخرجته بعدما بذل مجهودا ضخما، في ظل غياب الظهير الأيسر الثاني محمد ناصف بسبب الإيقاف ووجدت مشكلة في التعامل مع هذه الجبهة خلال نهاية الشوط الثاني، وتحدثت مع اللاعبين عن أن موقفهم في الدوري لا يليق بهم وبقيمة نادي طلائع الجيش ولابد من العمل على التقدم في جدول الترتيب وحصد المزيد من النقاط، ولم أفكر لحظة في الدفاع ولكن ظروف الطرد والنقص العددي كان السبب الرئيسي في التراجع للخلف والتأمين".

وأتم تصريحاته "كنت أشعر بالرعب خاصة بعد تسجيل بيراميدز للهدف الثاني وكنت أخشى أن نخسر ويضيع مجهود اللاعبين".

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