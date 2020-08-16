قذيفة لعيوني تمنح بيراميدز تعادلا مثيرا مع طلائع الجيش

منح التونسي عمر لعيوني فريقه بيراميدز تعادلا مثيرا مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ20 من الدوري المصري بملعب الدفاع الجوي.

ووصل بيراميدز بعد التعادل للنقطة رقم 36 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد الجيش إلى النقطة 18 في المركز الـ14.

ثنائية الجيش سجلها ناصر منسي وأحمد سامي، بينما سجل لبيراميدز دودو الجباس والبديل عمر لعيوني.

بدأت الإثارة في الثواني الأولى عندما سجل طلائع الجيش هدف التقدم في الثانية 40 عن طريق المهاجم ناصر منسي بعد عرضية من اختراق لكريم طارق.

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 10 بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي طلائع الجيش.

وعاد الحكم للمشاهدة اللعبة مرة أخرى قبل أن يؤكد على ركلة الجزاء.

وتقدم عبد الله السعيد لتسديد الكرة لكن محمد بسام حارس طلائع الجيش تصدى لها ببراعة.

ومن ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء أرسل أحمد سمير عرضية داخل منطقة جزاء بيراميدز.

ليعود الحكم ويشاهد اللعبة مرة أخرى وبعد ذلك يتخذ قرار باحتساب ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد عرقلة أحد اللاعبين.

وتقدم أحمد سامي لتنفيذ الركلة في الدقيقة 30 وسجل منها هدف طلائع الجيش الثاني بنجاح.

مع بداية الشوط الثاني دفع أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز بـ3 لاعبين دفعة واحدة وهم علي جبر وإبراهيم عادل وجون أنتوي بدلا من محمود حمادة وإبراهيم حسن وإسلام عيسى.

وتلقى طلائع الجيش ضربة قوية في الدقيقة 50 بعد طرد مهند لاشين عقب حصوله على إنذار ثاني.

وبعد الطرد دفع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش بالثنائي خالد سطوحي وعمرو السيسي بدلا من أحمد سمير وعاصم صلاح.

ثم شارك عمر لعيوني بدلا من طارق طه في التغيير الرابع لبيراميدز، وأيضا دخل أحمد توفيق بدلا من ويلفريد كانون في التغيير الأخير.

وأسفر ضغط بيراميدز عن هدف أول في الدقيقة 72 بقدم دودو الجباس بعد عرضية من عمر لعيوني.

ومع الضغط المتواصل من بيراميدز نجح لعيوني في تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 وهي نفس نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

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