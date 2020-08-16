تقرير: باريس يفقد نافاس أمام لايبزيج

كشفت إذاعة rmcsport الفرنسية أن كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان سيغيب عن مواجهة آر بي لايبزيج الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كيلور نافاس النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وتعرض نافاس لإصابة في عضلة الفخذ خلال مباراة أتالانتا في ربع النهائي قبل أيام، والتي انتهت بفوز باريس بهدفين مقابل هدف.

وغادر حارس منتخب كوستاريكا المباراة في دقائقها الأخيرة وشارك بدلا منه الإسباني سيرخيو ريكو.

ولم يشارك نافاس في تدريبات سان جيرمان الجماعية منذ مواجهة أتالانتا بسبب الإصابة.

على جانب آخر لم يشارك إدريسا غانا جايي في تدريبات باريس سان جيرمان اليوم الأحد، للتخفيف من آلام العضلات حتى يكون اللاعب السنغالي جاهزا لمواجهة لايبيزج.

وتأهل لايبزيج لنصف النهائي بعد الفوز على أتليتكو مدريد الإسباني.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي الأول لدوري أبطال أوروبا.

بينما يلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وليون الفرنسي، في البطولة المقامة في البرتغال.

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