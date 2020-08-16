ميرور: تسريب جدول الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 14:12

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

رغم أن رابطة الدوري الإنجليزي أوضحت أن جدول المسابقة سيتم نشره يوم الجمعة 21 أغسطس، غير أن مباريات الجولة الافتتاحية تم تسريب مبارياتها، حسب جريدة ميرور.

يوم الخميس نشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خريطة الموسم وموعد مباريات كل أسبوع، دون الكشف عن أطراف المباريات.

وأفادت ميرور يوم الأحد أن جدول الجولة الافتتاحية تم تسريبه بفضل الموقع الرسمي للعبة الافتراضية "فانتزي" الخاص بالدوري الإنجليزي.

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وحسب تسريبات جدول الدوري الذي يبدأ يوم 12 سبتمبر المقبل، سيلعب حامل اللقب ليفربول الذي يضم محمد صلاح ضد وست هام يونايتد.

فيما يلتقي أستون فيلا الذي يضم الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي مع توتنام.

ويواجه وست بروميتش ألبيون الذي يلعب له أحمد حجازي مباراته الأولى بعد العودة للممتاز أمام بيرنلي.

وتشهد الجولة الافتتاحية مباراة قمة بين مانشستر يونايتد وأرسنال.

بينما يلتقي مانشستر سيتي مع كريستال بالاس، وتشيلسي ضد ساوثامبتون، وبرايتون أمام شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي مع وولفرهامبتون.

ويلعب ليدز يونايتد وفولام العائدان للدوري ضد نيوكاسل يونايتد وإيفرتون بالترتيب.

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