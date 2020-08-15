إكرامي الشحات: ليس لدي أي معلومة بشأن رحيل رمضان والأهلي لا يقف على أي لاعب حتى إذا كان "ميسي"

السبت، 15 أغسطس 2020 - 23:59

كتب : FilGoal

إكرامي الشحات

شدد إكرامي الشحات نجم الأهلي السابق على أنه لا يعلم أي شيء بشأن رحيل رمضان صبحي عن القلعة الحمراء واقتراب انتقاله من نادي بيراميدز.

رمضان صبحي

النادي : هدرسفيلد تاون

الأهلي

وقال إكرامي عبر قناة دي إم سي: "ليس لدي أي معلومة بشأن واقعة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، هذا الأمر شخصي للغاية واللاعب فقط هو الذي يقرر ماذا سيفعل".

وفسر "نحن عائلة واحدة ولكني لا أتدخل في أي شيء يخص مستقبل رمضان صبحي".

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حارس الأهلي السابق أضاف "السوشيال ميديا تحرك رؤساء أندية ومجالس إدارات ورؤساء دول، وهناك حملة شرسة ضد شريف إكرامي وضدي وأنا ليس لي علاقة في قصة رحيل رمضان صبحي".

وأكمل "لم أتدخل في أي شيء يخص تعاقدات رمضان صبحي مع الأهلي، سواء عندما رحل عن الأهلي وانضم لصفوف ستوك سيتي أو عندما تعاقد معه الأهلي على سبيل الإعارة في أول مرة وثاني مرة، إذا لماذا أتعرض لهذا الهجوم الشرس".

وتابع "أريد معرفة عناوين من يهاجمني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأذهب لهم وأشكرهم على الحسنات التي منحوها لي".

وأوضح "لم أتواصل مع شريف إكرامي أو رمضان صبحي منذ فترة لأنهم في الساحل الشمالي من أجل قضاء عطلة صيفية".

وأتم تصريحاته "الأهلي لا يقف على أي لاعب حتى إذا كان هذا اللاعب ميسي".

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الأهلي رمضان صبحي إكرامي الشحات الدوري المصري
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