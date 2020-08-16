مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على ما يُقال بخصوص انتقال فرجاني ساسي وعبد الله جمعة إلى بيراميدز مقابل نبيل دونجا وعبد الله بكري لـ الزمالك.

وقال مرتضى منصور: "ساسي وعبد الله مقابل دونجا وبكري؟ إذا قالوا لي، بيراميدز بالكامل مقابل ساسي، سأقول "كلوا فشار".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة TEN "ساسي لاعب أساسي ومحترم ومُخلص لـ الزمالك".

وتابع "كل ما يُقال أخبار كاذبة. لن نستبدل أي لاعب مقابل أي لاعب. عندما نحتاج للتعاقد مع لاعب فأننا نطلبه بمقابل مادي، وإذا رفض ناديه فلا مشكلة. نحن لا نحتاج لأكثر من مركزين أو ثلاثة خلال سوق الانتقالات".

وتطرق مرتضى للحديث عن انتصار فريقه أمام المقاصة، مشيرا إلى "المباراة كانت أمام فريق محترم يلعب كرة قدم محترمة. الأداء أمام المقاصة كان أفضل من الأداء أمام الاتحاد السكندري والمستوى يرتفع بشكل عام".

وأكمل حديثه قائلا: "تقنية الفيديو أمر محترم للغاية ولا تظلم أي أحد، حتى إذا أراد الحكم "يروح يمين أو شمال" التقنية تقول لا".

واستمر "سعيد باللعب بروح حتى الدقيقة 94 لأن هذا الأمر لم يكن يحدث في الماضي. أن تلعب لآخر نفس في المباراة".

وعن إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي، قال مرتضى: "أعتقد أن رمضان صبحي سينضم لفريق سعودي أو إماراتي. هذا ما أعتقده".

وأردف "من حقي التقدم بعرض لفريقه الإنجليزي والله وحده أعلم بالنية وقتها. هل كانت النية التعاقد مع رمضان أم لا".

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)

عقد رمضان صبحي ممتد لمدة موسم جديد مع هدرسفيلد، والنادي الإنجليزي يرفض الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين إسترليني. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي هدرسفيلد رفضه العرض الأول من بيراميدز لضم رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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