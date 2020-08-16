كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يسعى لضم جريزمان إذا رحل ديبالا

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 13:11

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - ليون

يسعى يوفنتوس لضم أنطوان جريزمان جناح برشلونة الموسم المقبل إذا رحل باولو ديبالا.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

أنطوان جريزمان

النادي : برشلونة

يوفنتوس

وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن يوفنتوس منفتح لرحيل ديبالا عن الفريق بشرط وجود عرض مناسب.

وكان يوفنتوس ينوي التفريط في ديبالا في سوق الانتقالات الشتوية لكن استمر اللاعب في النهاية.

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وأشار تقرير كالتشيو ميركاتو أن ديبالا لديه عروض بالفعل من ريال مدريد ومانشستر سيتي.

ويضع يوفنتوس جريزمان بديلا مثاليا في حال رحيل ديبالا، وتبقى العقبة الوحيدة هي القيمة المالية التي سيتكفل بها النادي الإيطالي لتعاقد مع اللاعب الفرنسي.

وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد كشفت عن نية إدارة برشلونة الاستماع لأي عروض مقدمة لجميع اللاعبين باستثناء 4 فقط وهم ليونيل ميسي وتير شتيجن وفرانك دي يونج وكليمون لينجليه.

ولذلك يسعى يوفنتوس للحصول على أكبر استفادة مالية من رحيل ديبالا إن حدث من أجل التعاقد مع جريزمان من برشلونة.

وخاض ديبالا 33 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم وساهم في 22 هدفا وتألق عقب استئناف المسابقات بعد توقف دام 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجل ديبالا صاحب الـ 27 عاما، 11 هدفا مع البيانكونيري وصنع مثلهم.

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برشلونة يوفنتوس ديبالا جريزمان
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