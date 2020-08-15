البركة بالشباب.. الزمالك يقتل المقاصة بهدف حسام أشرف +93

رغم تأخر الفوز لكن هدف واحد يكون كافيا لتحقيق الانتصار. وببركة الشباب انتصر الزمالك على المقاصة.

فاز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري.

سجل البديل حسام أشرف هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الـ93 من عمر اللقاء.

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الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ38 مرتقيا للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند النقطة الـ17 في المركز الـ15.























































































التشكيل

باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، اختار البدء بمحمد حسن كلاعب وسط دفاعي بجانب طارق حامد للمباراة الثالثة على التوالي، فيما عاد أشرف بنشرقي للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ استئناف الدوري.

في المقابل، بدأ محمد إبراهيم كأساسي في تشكيل مصر للمقاصة، ومحمود حمدي في حراسة المرمى.

وصف المباراة

لم تحتج المباراة إلا ثواني قليلة كي تظهر الخطورة الأولى. عرضية من أحمد سيد "زيزو" قابلها أشرف بنشرقي بلمسة لكن من موقف التسلل.

استمر اللعب وكاد مصر للمقاصة يأخذ الأسبقية مبكرا في الدقيقة السابعة بعد ركلة جزاء احتسبها إبراهيم نور الدين لصالح محمد إبراهيم بعد تداخل مع محمود علاء.

إبراهيم نور الدين عاد لتقنية الفيديو، والتي أثبتت عدم أن المخالفة ضد إبراهيم وليست لصالحه، لتٌلغى ركلة الجزاء ويتحصل إبراهيم على بطاقة صفراء.

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تبديل مبكر وهدفين ملغيين

محمود علاء سجل هدفا في الدقيقة التاسعة برأسية. لكنه كان في موقف تسلل أيضا وأٌلغي الهدف.

وفي نفس اللحظة كان محمد حسن يسقط على الأرض بعد تعرضه لإصابة عضلية. هنا قرر كارتيرون الدفع بـ محمد أوناجم بدلا منه.

هدف ثان للزمالك في الدقيقة الـ12 عن طريق مصطفى محمد بعد بينية من فرجاني ساسي. لكن التسلل كان حاضرا مرة أخرى.

في المقابل رد مصر للمقاصة في الدقيقة الـ15 بمحاولة عن طريق محمد إبراهيم الذي توغل داخل منطقة الجزاء، لكن محمد عبد الغني أوقفه وقطع الكرة في اللحظة الأخيرة.

عودة الخطورة

وبعد فترة من الهدوء، عادت الخطورة في الدقيقة الـ 31 بانطلاقة من محمد إبراهيم ثم عرضية أرضية مرت من الجميع، وتابعها عبد الله مجدي المتقدم، لكن محمد أبو جبل تألق وتصدى لها من أمامه.

وعلى الجهة الأخرى رد الزمالك في الدقيقة الـ37 بعرضية من محمد عبد الشافي، مهدها مصطفى محمد بالصدر وقابلها زيزو بتصويبة لكن فوق المرمى.

الشوط الثاني

الزمالك كان المبادر بالخطورة في الشوط الثاني. عرضية أولى من أوناجم في الدقيقة الـ47، قابلها مصطفى محمد بلمسة لكن أعلى العارضة.

ومحمد إبراهيم سدد في الدقيقة الـ55 ضعيفة وبعيدة عن المرمى.

محمد أوناجم طالب بركلة جزاء في الدقيقة الـ56 بعد تدخل من أحمد مودي. لكن تقنية الفيديو أكدت قرار نور الدين بعدم وجود ركلة جزاء.

مصطفى محمد حاول أيضا في الدقيقة الـ60 بانطلاقة ومرور من مدافع المقاصة ثم تصويبة لكن بجانب المرمى.

تبديلات

وجاءت أولى تبديلات إيهاب جلال في الدقيقة الـ75 بدخول محمد دسوقي بدلا من خالد أوتشو.

رد كارتيرون كان متأخرا في الدقيقة الـ83 بثلاث تبديلات دٌفعة واحدة. كابونجو كاسونجو وحسام أشرف شاركا بدلا من أشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو".

ضغط متأخر

وكاد كاسونجو يسجل من أول لمسة في الدقيقة الـ84. تصويبة من حسام أشرف تصدى لها محمود حمدي، وتابعها كاسونجو لكن محمود حمدي تصدى لها مجددا. وارتدت مرة أخرى للكونغولي الذي أرسل عرضية، لكن أبعدها الدفاع إلى ركنية.

تبادل للكرات بين أوناجم وحسام أشرف في الدقيقة الـ86 وعرضية من المغربي تحولت إلى ركنية.

واستمر الضغط في الدقائف الأخيرة. عرضية من أوناجم قابلها مصطفى محمد برأسية في الدقيقة الـ87، ولكن تصدى لها محمود حمدي.

آخر التبديلات كانت في الدقيقة الـ89 بدخول أسامة فيصل بدلا من فرجاني ساسي.

وأهدر مصطفى محمد مجددا في الدقيقة الـ90. كرة طولية مرت من الدفاع وقابلها مصطفى محمد بتصويبة فوق المرمى بقليل.

إيهاب جلال أجرى تبديل جديد في الدقيقة الـ91 بدخول شيميليس بيكلي بدلا من عبد الله مجدي.

ومصطفى محمد أيضا كان مٌهدر الفرصة في الدقيقة الـ92 بعد عرضية أرضية من عبد الشافي، قابلها مصطفى بلمسة بجانب المرمى بقليل.

هدف قااااتل

وفي الوقت القاتل جاء الشباب ليصنعوا الفارق. تمريرة من أسامة فيصل إلى محمد أوناجم، والمغربي توغل وأرسل عرضية استلمها حسام أشرف داخل منطقة الجزاء، وراوغ ثم سدد في المرمى مسجلا هدف الفوز القاااتل في الدقيقة الـ93.

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