أمير مرتضى: إذا استيقظ رئيس الزمالك وقرر ضم رمضان صبحي سيفعل ذلك

لا توجد عقبة أمام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في حالة أراد التعاقد مع رمضان صبحي، وفقا لما صرح به أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة في النادي.

وقال أمير مرتضى: "إذا استيقظ رئيس النادي صباحا وقرر التعاقد مع رمضان صبحي،سيفعل ذلك".

قبل تصريحات أمير مرتضى عن عدم وجود عقبة أمام رئيس النادي في حالة أراد ضم رمضان، عبر عن حزنه بسبب ما يحدث للاعب، على حد وصفه.

وأوضح أمير: "منذ يومين واستمع للعديد من الأمور التي جعلني أشعر بالحزن. فجأة تحول رمضان صبحي في يوم وليلة للاعب صغير دون خبرة، للاعب بديل، للاعب فاشل. فجأة تحول كل شيء لمجرد أنه قرر تغيير مستقبله".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "في الفترة الماضية، خاطبنا هدرسفيلد للاستعلام عن رمضان صبحي وذلك لأسباب تخصنا نحن ولم نتفاوض مع اللاعب".

وتابع "قررنا الاستعلام عن موقف رمضان من ناديه الإنجليزي بتوصيه من رئيس الزمالك".

وكشف "رمضان صبحي ليس بعيدا عن الزمالك، وليس قريبا أيضا".

وشرح "لم نتحدث مع رمضان صبحي. التعامل فقط كان مع هدرسفيلد والأهلي ليس طرفا لأنه لا يمتلك اللاعب. رمضان إضافة لأي فريق".

وأجاب أمير على سؤال (هل يمتلك الزمالك القدرة الشرائية لضم رمضان صبحي؟) قائلا: "الزمالك غني وعندما رغبنا في التعاقد مع لاعب من داخل النادي الأهلي، فعلنا ذلك. رئيس الزمالك قوي وجريء ويمتلك الأموال لفعل ذلك".

وأردف "لكن يوجد حسابات أخرى. هدف قريب وآخر بعيد، الهدف القريب تحقق بفتح الاتصالات مع النادي الإنجليزي، واستمرار رمضان هناك أو انتقاله لـ بيراميدز أو احترافه للخارج، سيبقى إضافة كبيرة لأي مكان، والأهلي ليس طرفا في الأمر".

ورد أمير على إمكانية (دفع 7 ملايين إسترليني لضم رمضان)، قائلا: "كل نادي وله ظروف. الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بـ5.5 مليون دولار، وتلك كانت إمكانياته وظروفه وقتها. الأهلي يرى أنه يدفع هذا المبلغ في الشحات ولا يدفع 3.5 مليون جنيه إسترليني في رمضان صبحي، هم الأدرى وهم أصحاب القرارات".

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)

عقد رمضان صبحي ممتد لمدة موسم جديد مع هدرسفيلد، والنادي الإنجليزي يرفض الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين إسترليني. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي هدرسفيلد رفضه العرض الأول من بيراميدز لضم رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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