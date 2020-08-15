مؤتمر كارتيرون: ما حدث ضد المقاصة مختلف عن مباراة الاتحاد.. وثقتي لم تهتز في مصطفى محمد

السبت، 15 أغسطس 2020 - 23:10

كتب : محرر في الجول

حسام أشرف - الزمالك - المقاصة - كارتيرون

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن أنه واجه صعوبة شديدة في مباراة مصر للمقاصة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 1-0 اليوم السبت في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري المصري بقدم الشاب حسام أشرف. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون في مؤتمره الصحفي: "المباراة كانت صعبة، لم نستعل الطرفين بشكل جيد في الشوط الأول لكننا منحنا اللاعبين اللاعبين تعليمات باستغلال الطرفين في الشوط الثاني حتى سجلنا".

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واستدرك "ما حدث اليوم مختلفا عما واجهنا ضد الاتحاد، ففي المباراة السابقة أهدرنا فرصا ولم يحالفنا الحظ لكننا ضد المقاصة واجهنا فريقا دفاعيا قويا وسجلنا في أخر دقيقة وهذا الهدف سيمنحنا دفعة معنوية".

وانتقل كارتيرون للحديث عن لاعبيه، وبدأ بالمهاجم مصطفى محمد الذي يغيب عن التسجيل منذ عودة الدوري

وشرح "لدي ثقة كبيرة في مصطفى محمد الذي يعاني من غياب الحظ لكنه مهاجم على أعلى مستوى وأثق فيه حتى النهاية".

وتابع "فرجاني ساسي قادر على اللعب كصانع ألعاب مثل زيزو وأشرف بنشرقي، ولكن بنشرقي ومحمد أوناجم لم يستعيدا جاهزيتهما بشكل كامل حتى الآن ولذلك أمنحهما أكبر عدد ممكن من الدقائق".

وأشار كاتيرون إلى أن فريقه أصبح جاهزا ولا يعاني من أي غيابات بسبب الإصابة.

وأضح "يوسف أوباما تعافى تماما وأصبح جاهزا، أما حازم إمام تعرض لإصابة بسيطة واخترنا إراحته ضد المقاصة لكنه متواجد معنا".

وأتم "ليس لدينا أي إصابات الآن".

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