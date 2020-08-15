تشيلسي يصرف النظر عن أوبلاك ويركز بقوة لحسم صفقة نيك بوب

صرف نادي تشيلسي الإنجليزي النظر عن التعاقد مع يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد الإسباني بسبب المطالب المالية الكبيرة.

نيك بوب النادي : بيرنلي تشيلسي

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن أتليتكو مدريد متمسك بالحصول على مبلغ 109 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن حارسه السلوفيني.

وهو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد الحارس مع أتليتكو مدريد.

الأمر الذي يراه تشيلسي مبالغ فيه ولا يمكن لأي ناد دفع هذا المبلغ للتعاقد مع حارس مرمى.

على جانب آخر يكثف تشيلسي محاولات لضم نيك بوب حارس مرمى بيرنلي ومنتخب إنجلترا في الصيف الجاري.

كما يواصل النادي البحث عن طريقة يتخلص بها من كيبا أريزابالاجا حارس مرمى الفريق الحالي بعد المستوى المتواضع الذي قدمه مع تشيلسي خلال موسمين.

ويسعى تشيلسي للحصول على مبلغ مالي كبير من بيع كيبا لتمويل صفقة حارس المرمى الجديد.

ومن المتوقع أن يصل سعر نيك بوب إلى 50 مليون جنيه إسترليني وفقا للصحافة الإنجليزية.

ويقدم بوب البالغ من العمر 28 عاما مستوى جيد في المواسم الماضية مع فريقه في الدوري الإنجليزي.

وتعاقد تشيلسي بالفعل مع كل من حكيم زياش من أياكس الهولندي وتيمو فيرنر من آر بي لايبزيج الألماني.

ويقترب تشيلسي أيضا من التعاقد مع بين تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا وليستر سيتي.

وبدأ نادي بيرنلي التجهيز لبديل نيك بوب الذي يقترب من الانضمام لتشيلسي.

ودخل بيرنلي في مفاوضات قوية مع ستوك سيتي لضم حارسه جاك بوتلاند الذي يملك خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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