تشيلسي يصرف النظر عن أوبلاك ويركز بقوة لحسم صفقة نيك بوب

السبت، 15 أغسطس 2020 - 17:15

كتب : FilGoal

نيك بوب حارس بيرنلي

صرف نادي تشيلسي الإنجليزي النظر عن التعاقد مع يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد الإسباني بسبب المطالب المالية الكبيرة.

نيك بوب

النادي : بيرنلي

تشيلسي

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن أتليتكو مدريد متمسك بالحصول على مبلغ 109 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن حارسه السلوفيني.

وهو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد الحارس مع أتليتكو مدريد.

أخبار متعلقة
"أنت مالِك صمتك وعبد لكلماتك".. أس: غرفة ملابس برشلونة ترفض بوكيتينو كالتشيو ميركاتو: "اليد العليا" لـ يوفنتوس في صراع ضم دي بول أرسنال يعلن رحيل مدير كرة القدم

الأمر الذي يراه تشيلسي مبالغ فيه ولا يمكن لأي ناد دفع هذا المبلغ للتعاقد مع حارس مرمى.

على جانب آخر يكثف تشيلسي محاولات لضم نيك بوب حارس مرمى بيرنلي ومنتخب إنجلترا في الصيف الجاري.

كما يواصل النادي البحث عن طريقة يتخلص بها من كيبا أريزابالاجا حارس مرمى الفريق الحالي بعد المستوى المتواضع الذي قدمه مع تشيلسي خلال موسمين.

ويسعى تشيلسي للحصول على مبلغ مالي كبير من بيع كيبا لتمويل صفقة حارس المرمى الجديد.

ومن المتوقع أن يصل سعر نيك بوب إلى 50 مليون جنيه إسترليني وفقا للصحافة الإنجليزية.

ويقدم بوب البالغ من العمر 28 عاما مستوى جيد في المواسم الماضية مع فريقه في الدوري الإنجليزي.

وتعاقد تشيلسي بالفعل مع كل من حكيم زياش من أياكس الهولندي وتيمو فيرنر من آر بي لايبزيج الألماني.

ويقترب تشيلسي أيضا من التعاقد مع بين تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا وليستر سيتي.

وبدأ نادي بيرنلي التجهيز لبديل نيك بوب الذي يقترب من الانضمام لتشيلسي.

ودخل بيرنلي في مفاوضات قوية مع ستوك سيتي لضم حارسه جاك بوتلاند الذي يملك خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضا:

بطل صربيا يطلب مدافع الأهلي

طوارئ في برشلونة

تشيلسي نيك بوب أوبلاك الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
توتوسبورت: كونتي اختار دجيكو لتدعيم هجوم إنتر 14 دقيقة | أوروبا
نادر شوقي لـ في الجول: لن أجدد عقد الوكالة مع رمضان صبحي بالاتفاق بيننا 33 دقيقة | الدوري المصري
إكرامي في بيان مطول: هل الزج باسمي في قصة رمضان لمجرد ارتباطنا بنفس الفريق؟ 44 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ستار: من أجل مجاورة بوجبا وبرونو.. يونايتد يغري ساؤول براتب ضخم 59 دقيقة | أوروبا
"كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا – موهبة شباب ريال مدريد ينتقل إلى سيلتا فيجو ساعة | أوروبا
تشيلسي يصرف النظر عن أوبلاك ويركز بقوة لحسم صفقة نيك بوب ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الإسماعيلي: ضغط المباريات هو أهم ما يقلقنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 3 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 4 مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا
قد ينال إعجابك