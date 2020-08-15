المصري لـ في الجول: سنطعن على قرار اتحاد الكرة.. ولن نتعامل مع أون تايم سبورتس

السبت، 15 أغسطس 2020 - 16:09

كتب : أيمن عيد

شعار النادي المصري

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري أن ناديه سيطعن على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم الذي اعتبر الفريق منسحبا وخاسرا أمام الإسماعيلي يوم الجمعة في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وقال الخولي لـFilGoal.com:"سنجتمع مع مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي".

وواصل "سنطعن على القرار الذي اعتبرنا منسحبين، وندعم موقفنا بكافة المستندات التي تثبت صحة موقفنا".

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واستمر الخولي "اتخذنا قرارا بمنع التعامل مع قناة أون تايم سبورتس بعدما رفض فريق إعداد برنامج رد النادي وتوضيح موقفنا بعد كلام وليد العطار (المدير التنفيذي لاتحاد الكرة)".

ولم يحضر المصري لملعب برج العرب لمواجهة الإسماعيلي معللا موقفه بإصابة 14 فردا في الفريق بفيروس كورونا.

لكن العطار قال بعد احتساب نتيجة المباراة 2-صفر لصالح الإسماعيلي أن هناك فقط 9 لاعبين مصابين بكورونا في الفريق البورسعيدي. (التفاصيل)

وتأجلت في وقت سابق مباراة حرس الحدود والمصري بعد تبين إصابة 16 فردا في الأخير بفيروس كورونا.

وأوضح اتحاد الكرة أن شرطه لتأجيل مباراة في الدوري هو وجود 10 لاعبين على الأقل في فريق واحد مصابين بفيروس كورونا.

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