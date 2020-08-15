الزمالك: لا نمانع رحيل لاعب إلى الأهلي.. ورمضان صبحي أرادنا في 2015

أوضح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك موقف النادي حال رغب أحد لاعبي الفريق في الانتقال للأهلي وحقيقة اقترابه من ضم رمضان صبحي في 2015.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون الزمالك الأهلي

كما اختار لاعبا من الأهلي يود ضمه لـ الزمالك.

ورد أحمد مرتضى على سؤال ماذا لو قدم الأهلي عرضا لطارق حامد وبنشرقي وفرجاني؟ قائلا: "لو اللاعب يرغب والأهلي سيدفع القيمة المطلوبة ما المشكلة؟ الموضوع بسيط".

وعن التفاوض مع رمضان صبحي: "قمنا بالخطوة لأن هناك ناديا إنجليزيا يود بيع واحد من أفضل 10 لاعبين مصريين".

وأضاف عبر قناة MBC مصر: "تفاوضنا مع عبد الله السعيد وأحمد فتحي في المدة القانونية عندما اقترب عقدهما مع الأهلي من نهايته".

وأوضح "لابد أن نؤسس لمرحلة كروية جديدة، لماذا لا تجلس الأندية سويا وتضع حدا لعقود اللاعبين والتنسيق بين الأندية وألا يتدخل طرف في صفقة فريق آخر، لأن قصة ابن النادي انتهت وأصبح لا يوجد انتماء".

وتطرق للحديث عن محاولة ضم رمضان صبحي في 2015 قائلا: "حدث اتصال بيني وبينه في 2015 وأبدى رغبته بالانتقال للزمالك".

وأكمل "أحمد سمير لاعب الزمالك السابق هاتفني في معسكر سابق لمنتخب الشباب وأخبرني برغبة رمضان في اللعب للزمالك لأن هناك خطأ في عقد اللاعب مع الأهلي وحينها كان بعمر 18 عاما".

وأردف "وقال لي سمير أن علاء عبد الصادق سيأتي للمعسكر ليوقع مع رمضان على عقد جديد وأخبرت حينها أحمد سليمان وتولى هو المهمة".

#اللعيب| أحمد مرتضى منصور يفجر مفاجأة.. رمضان صبحي كان يرغب في اللعب للزمالك#MBCMASR pic.twitter.com/7LhKvCYWVT — MBC مصر (@mbcmasr) August 14, 2020

وعن من يود أن يضمه للزمالك من صفوف الأهلي: "تربطني علاقة جيدة بلاعبي الأهلي، أتمنى ضم علي معلول لأن أحبه بصراحه، لأنه فاز بلقبي دوري بمفرده".

وأتم "هذه كرة قدم وهولاء لاعبين ينظرون لمستقبلهم، رمضان صبحي ليس خائنا وعبد الله السعيد لم يقم بمهمة انتحارية، كل لاعب يبحث عن مصلحته وهذا حقه".