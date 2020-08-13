لا جازيتا ديللو سبورت: يوفنتوس يفكر في بيع ديبالا

يفكر يوفنتوس في بيع باولو ديبالا في الصيف الجاري.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكانت شبكة "ميدياست" الإيطالية قد أشارت في وقت سابق لرغبة ريال مدريد في ضم اللاعب مقابل انتقال توني كروس وإيسكو لصفوف البيانكونيري (طالع التفاصيل).

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن يوفنتوس مستعد لموافقة على عرض يقترب من 100 مليون يورو لبيع الأرجنتيني.

ديبالا فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020.

وأضاف التقرير أن السيدة العجوز تفكر في بيع الأرجنتيني البالغ 25 عاما بمبلغ يترواح بين 90-100 مليون يورو.

وأفاد أن الدوري الإنجليزي وجهة محتملة للاعب، بعدما كان قريبا من المغادرة الموسم الماضي.

وكان مانشستر يونايتد وتوتنام الأقرب لضم اللاعب إلا أن فشل المفاوضات أبقاه في صفوف يوفنتوس ليساهم في الفوز بلقب الدوري الإيطالي التاسع على التوالي.

ديبالا ساهم في تسجيل 11 هدفا وصنع 11 في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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