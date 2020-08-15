تحديد موعد عودة هُمام طارق إلى الإسماعيلي

يقترب العراقي هُمام طارق صانع ألعاب الإسماعيلي من العودة لصفوف الفريق.

وعلم FilGoal.com أن هُمام صانع ألعاب الدراويش سيعود إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل.

وتسلم الدولي العراقي الموافقات الأمنية وحجز تذكرة الطيران حيث يقيم في دولة الإمارات.

في حين، لم تتحدد بعد موعد وصول التونسي فخر الدين بن يوسف رغم استلامه الموافقة الأمنية، وهو ما ينطبق أيضا على الأوغندي باتريك كادو.

وانتظم في تدريبات الفريق كل من الغيني بيكيتي سيلفا والناميبي بنسون شيلونجو.

هُمام خاض مع الإسماعيلي 23 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفين.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة وادي دحلة ضمن مواجهات الجولة الـ 20.

وانتظر أمس الإسماعيلي مواجهة المصري البورسعيدي على أرضية ملعب برج العرب، لكن الأخير رفض خوض المباراة في ظل أزمته مع اتحاد الكرة (طالع التفاصيل).

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.

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