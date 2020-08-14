في مباراة لم تٌلعب.. اعتبار المصري مُنسحبا أمام الإسماعيلي

في مباراة لم تٌلعب. أطلق أحمد الغندور صافرته مٌعلنا اعتبار النادي المصري مٌنسحبا أمام الإسماعيلي.

ويُعتبر الإسماعيلي فائزا على المصري بهدفين اعتباريين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

الفوز الاعتباري يرفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ25 مرتقيا للمركز السابع، فيما يتجمد رصيد المصري أولا عند النقطة الـ20 في المركز الـ11، بجانب خصم ثلاث نقاط إضافية في حالة تطبيق قاعدة المسابقة، ما يعني تراجع رصيد المصري للنقطة الـ17 في المركز الـ14.

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الإسماعيلي حضر بفريقه إلى استاد برج العرب. ديدييه جوميز المدير الفني الفرنسي أعلن تشكيله للقاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس: محمد مجدي.

الدفاع: أحمد أيمن – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم.

الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي.

أمامهم: أحمد مدبولي – مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: وجيه عبد الحكيم.

في المقابل لم يحضر النادي المصري إلى الملعب. النادي الساحلي أصدر بيانا صباح اليوم الجمعة أعلن فيه إصراره على عدم خوض اللقاء.

وجاء نص بيان المصري كالتالي:

مجلس المصري: لن نتوجه لأداء مباراة الاسماعيلي الشقيق حرصًا على سلامة وأرواح الجميع

عقد مجلس إدارة النادي المصري جلسة طارئة مساء أمس الخميس لمناقشة إمكانية المشاركة في مباراة النادي الإسماعيلي الشقيق بالدوري العام، والمقرر لها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، في ظل احترام المجلس لقرار استمرار مسابقة الدوري العام لهذا الموسم بدليل مشاركة النادي مع نادي الزمالك الشقيق في أول مباراة بعد استئناف المسابقة .

وقد تم دراسة الموقف الحالي للفريق الاول دراسة شاملة في ظل الأعداد الكبيرة المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" سواء من اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات والمعاونين والذي اتضح معه الآتي :

أولًا :

الحالات المصابة بالفيروس من عناصر الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاون والتي جاءت نتيجة المسحات التى تمت لها بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم إيجابية :

1- كابتن طارق العشري... المدير الفني .

2- كابتن عبد الظاهر السقا... المدير الرياضي .

3- كابتن عبد الحليم كامل... مخطط الأحمال .

4- كابتن محمود جابر... المدير الإداري .

5- كابتن أحمد سامح... أخصائي التأهيل .

6- كابتن محمد عياد... أخصائي العلاج الطبيعي .

7- كابتن علي ندا... مسئول إقامة الفريق .

8- السيد/ محسن فواز... سائق حافلة الفريق .

وهذه الحالات تخضع حاليًا إلى جميع الإجراءات وبروتوكول وزارة الصحة المنظم لهذا الشأن .

ثانيًا :

الحالات المصابة بالفيروس من اللاعبين والتي جاءت نتيجة المسحات التي تمت لها بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم إيجابية :

1- أحمد شوشة .

2- بهاء مجدي .

3- محمد جابر .

4- كريم العراقي .

5- أحمد عبد الفتاح .

6- محمد زكريا "شيكا ".

7- أحمد عادل"ميسي ".

8- إسلام عطية .

9- حسن علي .

10- محمود وادي .

11- مفتاح طقطق .

12- أوجستين أموتو .

13- محمد شحاته .

14- إبراهيم محمد عبد الكريم"الغنام ".

وهذه الحالات تخضع حاليًا إلى جميع الاجراءات وبروتوكول وزارة الصحه المنظم لهذا الشأن .

ثالثًا :

اللاعبون الذين تحولت نتيجة مسحاتهم من إيجابية الإصابة بالفيروس إلى حالات سلبية، وفقًا للمسحات التي تمت بمعرفة الشركة التابعة للاتحاد المصري لكره القدم :

1- عمرو موسى .

2- عمر كمال عبد الواحد .

3- عبد الرحمن زين .

4- ايزي ايميكا .

5- زياد فرج .

6- أحمد يوسف .

وهذه الحالات ايضًا تخضع حاليًا لجميع الاجراءات وبروتوكول وزارة الصحة المنظم لهذا الشأن، ويتم حاليًا استيفاء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة لهم وفقًا للبروتوكول، وبالتالي يتعذر مشاركتهم فى المباريات حاليًا لحين التأكد من تمام تماثلهم للشفاء .

يذكر أن بروتوكول وزارة الصحة المعتمد لدى الاتحاد المصري لكرة القدم ينص على الآتي :

1- عزل الحالة الايجابية لمده 14 يومًا مع المتابعة الطبية اليومية من خلال الجهاز الطبي للفريق .

2- التأكيد على الالتزام التام باجراءات العزل طبقا لبروتوكول وزارة الصحة .

3- تناول الأدوية اللازمة اثناء تلك الفترة .

4- يتم عمل تحليل PCR بعد مرور 14 يومًا من العزل المنزلي .

5- يعاد تحليل PCR آخر بعد 72 ساعة .

6- في حاله سلبية نتائج العينتين أو التحليلين، يتم توجيه اللاعب لاجراء الفحص الطبي الشامل وفقًا لما يلي :

أ - إجراء التحاليل المعملية التالية :

* صورة دم كاملة .

* تحليل CBC.

* تحليل FERRITEN.

* تحليل D-DIMER.

* تحليل ALT-AST.

* تحليل ESR.

* تحليل CPR.

* تحليل LDH.

تحليل UREA CREAT.

ب - إجراء الآشعات التالية :

* رسم قلب عادي ومطول .

* موجات صوتية على القلب طبقًا للاشتراطات الطبية للرياضيين .

* أشعة مقطعية على الصدر .

جـ - إجراء فحص اكلينيكي شامل .

رابعًا :

اللاعبون المصابون بإصابات ملاعب مختلفة منذ فترات طويلة وهم :

1- أحمد جمعة، مصاب بقرحة في غضروف الركبة وآخر مشاركة له بتاريخ 21 اكتوبر 2019 .

2- حسين رجب، مصاب بشرخ إجهادي في الحوض وآخر مشاركة بتاريخ 14 فبراير 2020 .

3- محمد فتحي (عماد فتحي)، مصاب بقطع فى الرباط الصليبي وهو حاليًا في مرحلة التأهيل وآخر مشاركة له في 1 ديسمبر 2019 .

4- مصطفى سلامة (مصطفى طيارة)، مصاب بقطع في وترين خلف عظمة الشظية ولم يشارك في أي مباراة هذا الموسم .

5- خالد مصطفى، مصاب في فقرات الظهر وآخر مشاركة له بتاريخ 14 فبراير 2020 .

وهؤلاء اللاعبون أيضًا يتعذر مشاركتهم في المباريات في الوقت الحالي لحين تماثلهم للشفاء من الاصابات المذكورة بعاليه .

خامسًا :

اللاعب محمود حمد غير متواجد بالنادي حاليًا منذ فتره طويلة، نظرًا لمثوله للتحقيقات على سبيل إحدى القضايا الجنائية .

سادسًا :

اللاعب الإيفواري شيخ أحمد موكورو والذي لم يتمكن بعد من العودة من الخارج، نظرًا لصعوبة الحجز بشركات الطيران في الفترة الحالية نتيجة لظروف جائحة كورونا .

سابعًا :

اللاعبون المتاحون حاليًا للمشاركة في المباراة وهم :

1- أحمد مسعود .

2- أحمد ياسر .

3- فريد شوقي .

4- اسلام ابو سليمة .

5- عبد الناصر محمد (دي ماريا ).

6- حجاج عويس .

7- أيمن ندا .

8- سعيدو سيمبوريه .

ثامنًا :

تعذر تدعيم الفريق الأول بعناصر إضافية من قطاع الناشئين، وذلك نظرًا لقرار اتحاد كرة القدم المصري بالغاء جميع مسابقات الناشئين للموسم الحالي 2019/ 2020 وخضوع اللاعبين حاليًا لفترة راحة اجبارية .

وفي ظل مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والحفاظ على سلامة جميع عناصر اللعبة التي ينادي بها الاتحاد الدولي لكره القدم "فيفا"، يطالب مجلس إدارة النادي المصري اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصري باتخاذ قرارًا عادلًا (نظرًا للظرف القهري الذي يمر به النادي حاليًا) بتأجيل مباراة الإسماعيلي المذكورة .

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري استمراره في أداء مباريات الدوري العام حال تماثل اللاعبين للشفاء، وطبقًا لما ورد على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكره القدم بتأجيل مباريات الفريق الذي لديه أكثر من 10 إصابات بفيروس كورونا، وإقامة المباراة حال وصول الاصابات إلى 10 لاعبين أو أقل .

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري حرصه التام على عدم التفريط في حقوق النادي ترسيخًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع فرق الدوري العام وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة للعبة كرة القدم من قبل الاتحادين المصري والدولي .

وبناء على ما سبق، فقد قرر مجلس إدارة النادي المصري بالاجماع عدم توجه الفريق الأول لأداء مباراة النادي الإسماعيلي الشقيق في الدوري العام والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب، وذلك للحرص التام على سلامة وأرواح اللاعبين والأجهزة الفنية وجميع عناصر اللعبة .

وفي النهاية، يؤكد مجلس إداره النادي ثقته الكاملة في تفهم رؤيته وموقفه تجاه الأزمة من جميع الجهات المعنية باتخاذ القرار، كما يثق في اتخاذ القرار الصائب الذي يصب في الصالح العام في ظل ضرورة الحفاظ على سلامة جميع عناصر اللعبة.

القصة كاملة

قبل أيام قليلة، أعلن النادي المصري اكتشاف 16 حالة مًصابة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا. في اليوم التالي ارتفع عدد المصابين إلى 21 حالة باكتشاف إصابة 5 لاعبين جدد.

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اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة مباراة الفريق في اليوم ذاته أمام حرس الحدود في موعدها، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤجل اللقاء. في اليوم التالي صرح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأنهم يفكرون في تحويل المصري للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)

اليوم، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة المصري مع الإسماعيلي مساء غد الجمعة في موعدها بعد تبين أن مصابي الفريق بفيروس كورونا من الفريق الأول أقل من 10 لاعبين. (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري رد بدوره عبر FilGoal.com مؤكدا رفضه إقامة اللقاء "هل لدي لاعبين وأخفيهم؟". (طالع التفاصيل)

وأصدر المصري بيانا اليوم الجمعة، يعلن فيه إصراره على عدم خوض المباراة مع توضيح الأسباب.

الإسماعيلي بدوره أصدر بيانا يؤيد فيه أي قرار يتخذ سواء بتأجيل أو إقامة المباراة.

في النهاية حضر الإسماعيلي إلى استاد برج العرب ولم يحضر النادي المصري، ليطلق أحمد الغندور حكم اللقاء اعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا.