ميرور: برشلونة قد يدفع 5 ملايين يورو لـ ليفربول إذا فاز كوتينيو بدوري الأبطال

قد يواجه برشلونة الإسباني موقفا محرجا في حال فوز فيليبي كوتينيو بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ الألماني هذا الموسم.

كوتينيو سجل هدفي البافاري السابع والثامن ليسحق برشلونة بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري الأبطال واضعا أقدام فريقه في المربع الذهبي.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية أوضحت أن هناك بندا في تعاقد برشلونة مع ليفربول بشأن صانع الألعاب البرازيلي، إذ يتعين على برشلونة دفع 5 مليون يورو حال فاز كوتينيو بلقب دوري أبطال أوروبا في أحد موسمي 2018-2019 أو 2019-2020 للفريق الإنجليزي.

كوتينيو انضم إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 150 مليون يورو بالإضافة إلى وجود بعض البنود الأخرى في التعاقد أغلبها خاص باللاعب.

لكن لم يُحدد إذا كان يجب أن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أم لا.

بايرن ميونيخ ينتظر الفائز من لقاء اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي لتحديد منافسه في المربع الذهبي.

ويلعب كوتينيو الموسم الجاري على سبيل الإعارة لـ بايرن ميونيخ وخاض 36 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات.

بقميص برشلونة خلال موسم ونصف لعب البرازيلي البالغ 28 عاما 76 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 11.

وارتبط اسم كوتينيو بالعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي من بوابة قطبي لندن تشيلسي وأرسنال في وقت سابق.

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