مختار: حزنت للغاية بسبب رمضان.. الأهلي هو من صنعه

عبر مختار مختار عن حزنه الشديد بسبب ما فعله رمضان صبحي مع الأهلي، على حد وصف مدرب الإنتاج الحربي.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون الأهلي

وقال مختار: "حزين للغاية من رمضان صبحي، وحزين للأهلي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الأهلي عرض على رمضان الحصول على مبلغ كبير أيضا، والأموال ليست كل شيء في الحياة، وحتى إذا افترضنا أنها كذلك، فرمضان كان سيحصل على مبلغ كبير من الأهلي".

وتابع "الأمر يكون صعبا للغاية علي عندما استمع للأرقام التي تُقال، فماذا عن "الناس العامة" عندما يستمعون لتلك الأرقام".

وأكمل حديثه قائلا: "رمضان صبحي ابن من أبناء الأهلي وتربى داخل النادي والأهلي هو من صنعه من الألف للياء. ما حدث أمر سيء سيء سيء".

واستكمل "لابد أن "يبقى في خير في الناس اللي اشتغلوا معايا وربوني وعلموني. مش عارف الأولاد بيفكروا كده ازاي" التعامل كان سيئا للغاية".

ويرى مختار "الأهلي لن يتأثر ولم يتأثر برحيل أي أحد. التأثير قد يحدث لفترة قصيرة ثم تعود الأمور لطبيعتها".











































































































































































































































































وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء رمضان صبحي ويبقى الاتفاق مع اللاعب.(طالع التفاصيل)

وأعلن نادي هدرسفيلد رفضه العرض الأول من بيراميدز لضم رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.