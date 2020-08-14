مختار: تعاملنا مع الأهلي بـ توفيق الله و"جدعنة اللاعبين"

تحدث مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي عن تعادل فريقه أمام الأهلي، مشيرا إلى "المباراة كانت صعبة للغاية علينا".

الأهلي تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في الجولة الـ 19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مختار: "الطبيعي عندما تواجه الأهلي تكون الأمور صعبة للغاية عليك، واليوم واجهنا الأهلي في ظروف غير طبيعية".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كنا نعيش فترة صعبة للغاية بسبب كورونا ولم نتدرب سوى لفترة قصيرة جدا".

وكشف "أخبرت اللاعبين قبل المباراة بأننا سنتعامل مع الأهلي بأمرين فقط. الأول هو توفيق الله والثاني هو "جدعنتكم". وأشكر اللاعبين للغاية على قتالهم في المباراة".

وتابع "تعاملنا بشكل رائع جدا على الجانب النفسي للاعبين وأشكرهم للغاية على أدائهم أمام الأهلي".

وأردف "تلك المباراة ستؤثر علينا المباراة المقبلة بسبب الجهد الكبير الذي بذلناه".

وأتم "بداية المشوار بتعادل أمام الأهلي وبهذا الشكل أمر رائع لنا وأتمنى توفيق الله فيما هو قادم".

لقاء الجولة 19 انتهى بالتعادل 1-1، حيث تقدم أحمد عفيفي للإنتاج الحربي في الدقيقة 27، وتعادل عمرو السولية للأهلي في الدقيقة 77.

الأهلي حافظ على صدارته للدوري بـ 53 نقطة على بعد 18 نقطة من بيراميدز، أما الإنتاج الحربي فيظل ثامنا بـ24 نقطة.











































































































































































































































































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