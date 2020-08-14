بعد تدخل VAR.. عفيفي يخطف الأهلي بهدف التقدم للإنتاج

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

هدف أحمد عفيفي جناح الإنتاج الحربي في شباك الأهلي

تقدم أحمد عفيفي جناح الإنتاج الحربي على الأهلي في مواجهة الجولة 19 من الدوري المصري.

عفيفي استغل تمريرة رائعة من كريم لالا، وانفرد بمحمد الشناوي وسددها بين قدميه معلنا تقدم فريقه في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وألغى الحكم محمود عاشور الهدف بداع التسلل.

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ولكن، أنصفت تقنية حكم الفيديو عفيفي والإنتاج الحربي، باحتساب الهدف الذي تسبب به خطأ دفاعي كبير لعناصر الأهلي الدفاعية.

صاحب الـ 27 عاما سجل هدفه الأول هذا الموسم بعد أن شارك في 3 مباريات فقط.

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