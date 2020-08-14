للمرة الأولى منذ مايو 2019.. معلول يهدر ركلة جزاء

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 21:30

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - إنبي

للمرة الأولى منذ مايو 2019، أهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي.

الإهدار جاء ضد الإنتاج الحربي، وهو الثالث لمعلول مع الأهلي منذ انتقاله له في 2015.

محمود عاشور استند إلى حكم الفيديو المساعد VAR في احتساب ركلة جزاء للأحمر في الدقيقة 18 بعد أن ارتطمت عرضية جيرالدو بيد مدافع الإنتاج أحمد صابر.

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معلول انبرى للتسديد أملا في تسجيل ركلة الجزاء الـ 11 له في مسيرته مع الأهلي.

لكن تسديدة معلول ضربت العارضة وخرجت خارج الملعب.

وأهدر معلول ركلة جزاء للأهلي أمام محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش في الأول من مايو قبل الماضي، في مباراة انتهت لصالح الأهلي 2-1 بهدف متأخر لمعلول نفسه.

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