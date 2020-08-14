المصري لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يلتزم بلائحته.. سنصعّد الموقف داخل وخارج مصر

شدد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، على نية ناديه التصعيد في شأن مباراة الإسماعيلي التي لم يحضرها الفريق.

وصرّح الخولي: "سنتخذ كافة الخطوات لحفظ حقوق النادي، اللوائح تنصفنا".

وأضاف عبر FilGoal.com: "أول خطوة سنقوم بتقديم شكوى بلجنة التظلمات باتحاد الكرة".

وتابع: "سنقوم بكل الإجراءات اللازمة سواء داخل مصر أو خارجها وباللوائح والقوانين التي يستند عليها اتحاد الكرة والاتحاد الدولي".

وأكمل: "لا يوجد شيء في العمل الرياضي يسمى اتفاقا وديا مع مسؤول طالما تعمل وفقا للائحة تنظيمية لديك".

وواصل: "اتحاد الكرة الذي ينظم اللعبة لم يلتزم بقراراته واللائحة الخاصة بالتعامل مع حالات كورونا بعدما صرح مسؤولوه من قبل أن الفريق الذي يصاب منه 10 لاعبين تؤجل مباراته".

وأتم: "اتحاد الكرة أصر على الاستمرار في اتخاذ قرار عشوائي غير مدروس، إذا تم الاستجابة له لكانت العواقب وخيمة، رغم أننا أوضحنا الموقف الفعلي للفريق".

القصة كاملة

قبل أيام قليلة، أعلن النادي المصري اكتشاف 16 حالة مًصابة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا. في اليوم التالي ارتفع عدد المصابين إلى 21 حالة باكتشاف إصابة 5 لاعبين جدد.

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اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة مباراة الفريق

في اليوم ذاته أمام حرس الحدود في موعدها، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤجل اللقاء. في اليوم التالي صرح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأنهم يفكرون في تحويل المصري للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)

وأعلن اتحاد الكرة عن إقامة مباراة المصري مع الإسماعيلي مساء الجمعة في موعدها بعد تبين أن مصابي الفريق بفيروس كورونا من الفريق الأول أقل من 10 لاعبين. (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري رد بدوره عبر FilGoal.com مؤكدا رفضه إقامة اللقاء "هل لدي لاعبين وأخفيهم؟". (طالع التفاصيل)

وأصدر المصري بيانا اليوم الجمعة، يعلن فيه إصراره على عدم خوض المباراة مع توضيح الأسباب.

الإسماعيلي بدوره أصدر بيانا يؤيد فيه أي قرار يتخذ سواء بتأجيل أو إقامة المباراة.

في النهاية حضر الإسماعيلي إلى استاد برج العرب ولم يحضر النادي المصري، ليطلق أحمد الغندور حكم اللقاء اعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا.

ليصدر اتحاد الكرة بيانا جاء كالآتي: "نؤكد على تطبيق مبدأ حاكمية اللوائح في كل المواقف ضمانا لتحقيق العدالة بين كل عناصر اللعبة وترسيخ الشفافية في كل تعاملات الاتحاد انطلاقا من كونه بيت العائلة الكروية الذي يقف داعما لكل الأندية محتويا لأي مشاكل تصادفها مزيلا لأي صعوبات تواجهها، وعلى هذا الأساس فإن موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من انسحاب فريق النادي المصري من مباراته أمام الإسماعيلي التي كان محددا لها لها مساء اليوم ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 ، لن يخرج موقف الاتحاد المصري عن تطبيق لائحة المسابقات وبنودها في مثل هذه الحالات بالإضافة إلى لائحة لجنة الانضباط في مواجهة أي خروج عن القواعد الأدبية المعمول بها أو أي تجاوز من أي عناصر اللعبة".

وشدد "ويهم الاتحاد المصري لكرة القدم أن يؤكد على أن تطبيقه لهذه اللوائح تنبع من ارتياح ضمير مسئوليه لكل مواقف وقرارات الاتحاد في التعامل مع أزمة إصابات المصري بفيروس مورونا وغيرها من إصابات الأندية الأخرى والتي يمكن تحديدها في النقاط التالية"..

وأوضح اتحاد الكرة في 4 نقاط موقفه قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم حريص على التصرف في إطار تحقيق مصالح جميع أطراف المنظومة الكروية وفي مقدمتها صناعة كرة القدم والحفاظ على سلامة أعضاء المنظومة واتباع الاجراءات الملزمة المطبقة بمعرفة الجهات المختصة ".

وأكمل "كما أن الاتحاد المصري حريص على التواصل الدائم مع الأندية، وهو ما انعكس على التواصل الدائم والمباشر بين رئيسي الاتحاد والنادي المصري في كل تطورات الحالة الأخيرة خاصة بعد اتفاقهم على تأجيل مباراة واحدة فقط وموافقة رئيس نادي المصري علي ذلك" .

وأردف "ليس هناك أي اختلاف في التعامل مع الأندية حيث التعامل مع حالتي ناديي الإنتاج الحربي والمصري بأسلوب واحد من حيث تأجيل مباراة واحدة ، إضافة إلى التسهيلات الطبية التي يقدمها الاتحاد في هذه الحالات، فقام بزيادة عدد المسحات للنادي المصري إلى 50 مسحة بدلا من 35 لإتاحة الفرصة أمامه للاستفادة من قائمته بالكامل ( 30 لاعبا ) بالإضافة إلى 17 لاعبا تحت السن مرتبطين بتعاقدات مع النادي، كما أن اللجنة الطبية بالاتحاد كانت جاهزة لإجراء 30 مسحة إضافية(رابيد تاست) في ملعب المباراة إذا ادعت الضرورة ذلك وتكون مسؤولية النادي ارسال اسماء اللاعبين المحددين لاجراء الكشف".

أكد "اتخذ الاتحاد المصري قرارا رسميا وواضحا بأنه سينظر في تأجيل المباريات التي يتجاوز عدد الإصابات في صفوفه عن 10 حالات من بين اللاعبين الثلاثين المقيدين في قائمة الفريق الأول ، وبناء عليه تم تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود، إلا أن القرار نفسه لم ينطبق على مباراة المصري والإسماعيلي، حيث أشارت نتائج المسحات إلى إصابة 9 لاعبين فقط من بين الثلاثين لاعبا المسجلين في قائمة الفريق الأول".

وأتم بيان اتحاد الكرة "لا يفوت الاتحاد المصري في هذا المقام أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركائه في مسابقة الدوري من الأندية التي أبدت درجة عالية من الاهتمام والحرص على تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية والعناية بفرقها للحماية من تفشي الفيروس بين صفوفها، حفاظا على العاملين في الوسط الكروي وتأكيدا على رغبتها في إنجاح المسابقة وتحقيق مصالح الكرة المصرية، خاصة أن الظرف التي تعيشه لعبة كرة القدم في العالم كله بسبب تفشي جائحة كورونا تفرض على الجميع تضافر جهودهم على نحو ما تابعناه في دوريات العالم من الالتزام والتعاون لتحقيق الهدف الأسمى".