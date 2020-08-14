برازيلي وألماني وبلجيكي.. بنفيكا يعلن ضم إيفرتون ولوكا فالدشميت وفيرتونخن رسميا

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 20:02

كتب : FilGoal

فيرتونخن ينضم لبنفيكا رسميا

في الصباح اكتفى حساب بنفيكا على تويتر بتغريدة مٌقتضبه فيها أعلام دول البرازيل، وألمانيا، وبلجيكا.

ايفرتون سواريس

النادي : جريميو

يان فيرتونخن

النادي : بنفيكا

بنفيكا

وفي المساء يٌعلن بنفيكا ضم ثلاث صفقات قوية رسميا.

أعلن بنفيكا ضم إيفرتون سواريش مهاجم جريميو البرازيلي. إيفرتون كان هداف بطولة كوبا آمريكا 2019 مع البرازيل برصيد ثلاثة أهداف.

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الصفقة تمت مقابل 20 مليون يورو للفريق البرازيلي، بالإضافة لـ 20% نسبة من قيمة إعادة بيعه مستقبلا.

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النسور أعلنوا أيضا ضم يان فيرتونخن المدافع البلجيكي لفريق توتنام بعقد يمتد حتى عام 2023 المقبل.

وأخيرا، أعلن بنفيكا ضم لوكا فالدشميت مهاجم فريف فرايبورج الألماني حتى عام 2025.

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الصفقات الثلاث تأتي بعد صفقات أعلن بشكل رسمي سلفا. بيدرينيو من كورنثيانز، وجيلبيرتو ظهير أيمن فلومينينزي، وهيلتون ليتي حارس بوافيشتا.

ليس هذا كل شيء. الصحافة العالمية تربط بنفيكا رٌفقة جورج جيسوس باحتمالية ضم إيديسون كافاني مهاجم أوروجواي المخضرم خلال الأيام القليلة المقبل في سوق انتقالات تاريخي لنسور لشبونة.

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