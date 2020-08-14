تشكيل برشلونة – جريزمان احتياطي.. وروبيرتو جناح أمام بايرن

أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ.

برشلونة يلاقي بايرن ميونيخ بعد قليل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة شهد تواجد لانجليه بجانب جيرارد بيكيه في قلب الدفاع، فيما يتواجد أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: تير شتيجن.

الدفاع: خوردي ألبا – جيرارد بيكيه – لانجليه – نيلسون سيميدو.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج – أرتورو فيدال.

الهجوم: سيرجي روبيرتو – لويس سواريز – ليونيل ميسي.

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