مؤتمر لابورت: أتمنى التسجيل في مرمى ليون مجددا
الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 19:28
كتب : FilGoal
شدد أيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي، على جاهزية فريقه قبل مواجهة أوليمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا.
إيميريك لابورت
النادي : مانشستر سيتي
مانشستر سيتي يواجه ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء غدا السبت في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وقال لابورت: "آمل أن نظهر بمستوانا، نحن جاهزون، سنقاتل حتى النهاية. أتمنى أن تكون هذه البطولة من نصيبنا هذا العام، لكن هناك أندية كثيرة قوية، علينا أن نستعد للقتال".
وأضاف: "علينا التحلي بالتركيز، نعلم أن ليون يمتلك لاعبين مميزين، لكن علينا التركيز على المباراة ونحاول تسجيل أهداف أكثر منهم، هذا كل ما أستطيع قوله الآن".
وتابع: "بالطبع الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون إنجازا مهولا لـ مانشستر سيتي، ونحن نسعى للظفر بهذا اللقب".
وأكد: "نتبع القواعد الاحترازية، نحن هنا لاتباع ما يملونه علينا".
وأتم المدافع الفرنسي: "من المميز دوما اللعب أمام فريق فرنسي، أنا متحمس للعب أمامهم، أتذكر عندما سجلت في شباكهم، ولذا آمل أن أفعل ذلك مجددا وأن نعبر إلى الدور المقبل".
اقرأ أيضا
الزمالك: سنطعن على الحكم الصادر ضد كهربا
الخطيب يتحدث عن الحكم ضد كهربا