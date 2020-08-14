مؤتمر لابورت: أتمنى التسجيل في مرمى ليون مجددا

شدد أيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي، على جاهزية فريقه قبل مواجهة أوليمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يواجه ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء غدا السبت في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقال لابورت: "آمل أن نظهر بمستوانا، نحن جاهزون، سنقاتل حتى النهاية. أتمنى أن تكون هذه البطولة من نصيبنا هذا العام، لكن هناك أندية كثيرة قوية، علينا أن نستعد للقتال".

وأضاف: "علينا التحلي بالتركيز، نعلم أن ليون يمتلك لاعبين مميزين، لكن علينا التركيز على المباراة ونحاول تسجيل أهداف أكثر منهم، هذا كل ما أستطيع قوله الآن".

وتابع: "بالطبع الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون إنجازا مهولا لـ مانشستر سيتي، ونحن نسعى للظفر بهذا اللقب".

وأكد: "نتبع القواعد الاحترازية، نحن هنا لاتباع ما يملونه علينا".

وأتم المدافع الفرنسي: "من المميز دوما اللعب أمام فريق فرنسي، أنا متحمس للعب أمامهم، أتذكر عندما سجلت في شباكهم، ولذا آمل أن أفعل ذلك مجددا وأن نعبر إلى الدور المقبل".

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