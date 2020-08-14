مؤتمر جوارديولا: أقصينا ملوك البطولة.. والنبيذ البرتغالي جميل

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، فخره بما قدمه لاعبوه خلال الفترة الماضية، على هامش الاستعداد لمواجهة أوليمبيك ليون.

مانشستر سيتي يصطدم بـ ليون في العاصمة البرتغالية لشبونة، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت.

وكشف جوارديولا عن حالة لاعبه المصاب سيرخيو أجويرو الذي غاب عن مواجهة ريال مدريد: "أجويرو لا يزال في برشلونة، لو سيحضر إلينا فعليه أن يخضع لفحص، إنه يواصل التأهيل في برشلونة".

وواصل المدرب الإسباني حديثه خلال المؤتمر الصحفي: "الضغط موجود دائما، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا مثل بقية الفرق، شاهدنا كيف كانت المباريات متقاربة للغاية في النتيجة، ومواجهة الغد لن تكون استثناءً، إنها بمثابة نهائي، سنحاول تجنب الأخطاء حتى لا نُعاقَب".

وأكمل: "مانشستر سيتي يتطور كل عام، المؤسسة تتطور، والنادي يعمل يوميا لتحقيق النتائج، والنتائج تساعد على التحسن. الأندية العظيمة ستكون موجودة دائما، برشلونة، ريال مدريد، بايرن ميونيخ، ويكون من الصعب التغلب على تلك الأندية في ملعبها، أما في دور من مباراة واحدة فكل شيء ممكن".

وشدد: "كان من المهم التغلب على ملوك المسابقة، ولكن عندما تلعب مباراة واحدة كل شيء يكون واردا".

وأوضح: "نحن جاهزون لمباراة الغد، أنا فخور بما قمنا به خلال آخر أسبوعين أو ثلاثة، منذ الحجر الصحي اللاعبون قاموا بعمل رائع، كانوا مركزين بشكل مذهل، نحن نتأقلم يوميا مع البروتوكولات الجديدة وها نحن هنا".

وأشار: "أكلنا بشكل جيد، شربنا نبيذا جميلا هنا في البرتغال وغدا الموعد لنظر قدراتنا، أريد أن أرى فريقي على طبيعتي، أن يفعل كل شيء بالروح والعقل وبعد ذلك كرة القدم ستحكم إن كنا نستحق الفوز أم لا".

وعند سؤاله عما إذا كان فريقه يتمتع بالنضج الآن، أجاب: "يصعب دائما الحكم ما إذا كنا ناضجين أم لا، فأمام ريال مدريد كنا ناضجين، وعندما خسرنا أمام توتنام بفارق إنش واحد كنا غير ناضجين. لا أنظر إلى لاعبيني بهذه الطريقة، أتوقع 90 دقيقة من المعاناة، سنسيطر، سنهاجم، سندافع، سنعيش الكثير من الظروف، يجب أن نتحلى بالقوة الذهنية ونلعب حتى صافرة الحكم".

وعن منافسه ليون: "شاهدنا مباراتي ليون أمام يوفنتوس، وبعض المباريات الأخرى له في الدوري الفرنسي، إنه فريق منظم وقوي وسريع للغاية، فريق يمتلك الجودة. نلعب الدور ربع النهائي ولن يكون سهلا".

وأتم: "دافيد سيلفا جاهز تماما، من المؤسف أن مباراته الأخيرة في ملعب الاتحاد كانت دون جماهير، عندما يعود الجمهور سينال ما يستحقه، لقد قرر الرحيل منذ بداية الموسم، قال إنه يرغب في تجربة جديدة".

اقرأ أيضا

الزمالك: سنطعن على الحكم الصادر ضد كهربا

الخطيب يتحدث عن الحكم ضد كهربا

في الجول يكشف تفاصيل حُكم فيفا في قضية كهربا والزمالك