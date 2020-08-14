رئيس أتليتكو يدافع بشراسة عن سيميوني

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 18:23

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

دافع إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد، عن مدربه دييجو سيميوني، رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا.

أتليتكو ودع المسابقة من الدور ربع النهائي، بخسارته المفاجئة أمام لايبزج بهدفين مقابل هدف واحد مساء الخميس.

وصرّح سيريزو بعد اللقاء: "يجب أن نتحلى بالهدوء الذهني".

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وواصل: "أعتقد أننا نمتلك فريقا جيدا، لم تكن ليلتنا ولم نكن محظوظين، لقد رأى الجميع كيف سجلوا هدفيهما".

وأضاف: "الجمهور منزعج، ونحن لم ننتظر هذه النتيجة، ولكن هذه هي كرة القدم، تلك الأمور تحدث".

وتابع: "لقد قدمنا موسما جيدا، تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا وحققنا المركز الثالث ووصلنا ربع نهائي الأبطال وهو أمر ليس سهلا".

وأتم: "الكثير من الناس ناقشوا خيارات سيميوني في المباراة، ولكن من يفعل ذلك عليه أن يشتري ناديا ويضع هو التشكيل بنفسه".

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