إثارة الـ98 دقيقة.. تقنية الفيديو تخلع القلوب في تعادل الجونة والاتحاد

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

تعادل الجونة والاتحاد السكندري بهدفٍ لكل طرف في ملعب خالد بشارة، بالجولة 19 من الدوري المصري.

أحمد ياسر ريان تقدّم للجونة من علامة الجزاء، لكن إسلام جمال تعادل للاتحاد بضربة رأسية.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس بتعادلٍ ثانٍ على التوالي، فيما رفع الجونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

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الجونة كاد أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة 12، لولا تشتيت إسلام جمال الكرة من على خط المرمى وإنقاذ فريقه الاتحاد.

وفي الدقيقة 41، سدد جوزيف نجويم لاعب الجونة على عارضة الاتحاد.

في المقابل، شتت محمود الجزار مدافع الجونة تسديدة خالد الغندور في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليخرج الشوط الأول متعادلا دون أهداف.

شوط الـVAR

في الدقيقة 47، دقيقتين فقط بعد العودة من غرف خلع الملابس، احتسب الحكم وليد عبد الرازق مخالفة لصالح أحمد ياسر ريان على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل محمود رزق

لكن بعد رجوعه لتقنية الفيديو، اكتشف الحكم وقوع المخالفة داخل منطقة الجزاء، فغيّر قراره واحتسب ركلة جزاء.

أحمد ياسر ريان انبرى بنفسه للتسديد وسجل في الدقيقة 52 على الطريقة الأوروبية، وتقدّم للجونة بالهدف الأول.

لكن الاتحاد السكندري احتاج إلى 18 دقيقة فقط حتى يعود في المباراة، برأسية إسلام جمال بعد ركلة ركنية رائعة نفذها أحمد رفعت في الدقيقة 70، وشهدت خروجا خاطئا من إسلام طارق حارس مرمى الجونة.

إثارة قصوى

في الدقيقة 85، وصلت الإثارة إلى ذروتها، عندما سجل عبد الغني محمد هدفا للاتحاد بتسديدة جميلة على الطائر، ألغاها الحكم المساعد بداعي التسلل.

لكن تقنية الفيديو استغرقت 5 دقائق تقريبا في مراجعة اللقطة، قبل أن تستقر في الأخير على صحة قرار المساعد، وتقر إلغاء الهدف.

لتنتهي المباراة على تقاسم النقاط رغم احتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع.

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