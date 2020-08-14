رسميا – ابتعد عن برشلونة.. جوردي كرويف يتولى تدريب فريق صيني

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 17:47

كتب : FilGoal

جوردي كرويف

تولى الهولندي جوردي كرويف مهمة تدريب نادي إف سي شنجن الصيني.

ويعوض كرويف نظيره الإيطالي روبيرتو دونادوني الذي أقيل يوم الثلاثاء الماضي بعد خسارة 3 مباريات متتالية.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "السيد كرويف لديه خبرة واسعة في التدريب ومعرفة وفيرة بالدوري الصيني. نؤمن أنه سيساعد الفريق على الوصول لمستوى مختلف".

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ويصل كرويف الصين الأحد، ويخضع لحجر صحي مدته أسبوعين قبل مباشرةً مهامه بشكل فعلي.

وكان كرويف (46 عاما) قد رحل عن تدريب منتخب الإكوادور مؤخرا دون أن يقوده في أي مباراة.

وسبق لـ كرويف تدريب تشونجينك دانجداي الصيني بين أغسطس 2018 وديسمبر 2019.

وارتبط اسم كرويف بتولي تدريب برشلونة خلفا لـ كيكي سيتيين قبل عدة أسابيع، بعد خسارة الأخير لقب الدوري الإسباني.

ويحتل شنجن المركز السادس من 8 أندية في المجموعة الأولى بالدوري الصيني، بفوز و3 هزائم.

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