عبد الحميد حسن مدرب عام لبلدية المحلة

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 17:39

كتب : رضا السنباطي

الاهلى عبد الحميد حسن

أعلن نادي بلدية المحلية تعيين عبد الحميد حسن "ميدو" لاعب إنبي والأهلي الأسبق كمدرب عام للفريق.

قرار تعيين عبد الحميد حسن جاء بعد رحيل وائل القبائي، الذي سيتولى قيادة قطاع الناشئين في نادي المصرية للاتصالات، وفقا لـ محمد علوي رئيس جهاز الكرة في تصريحاته مع FilGoal.com.

ويتولى رمضان السيد مسؤولية المدير الفني لـ بلدية المحلة وسبق لـ "ميدو" العمل معه في بتروجيت، إلى جانب عمله في قطاع الناشئين في إنبي.

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ويتكون الجهاز الفني بإشراف من مصطفي الشامي المشرف العام علي الكرة لبلدية، على النحو التالي:

رمضان السيد مدير فني وعبدالحميد حسن مدرب عام وهشام الحلو مدرب ومحمد رمضان مدرب مساعد وأحمد مسلم مدرب حراس مرمى ، ومحمد علوي رئيس جهاز الكرة ، وأحمد الأشقر مدير شئون لاعبين.

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