حصاد المسحة الأولى في الدرجة الثانية.. حالات إيجابية في 13 ناديا

أجرى 35 ناديا بدوري الدرجة الثانية المصري، المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا.

فقط نادي النجوم هو الوحيد بين أندية القسم الثاني الذي سيجري مسحته الطبية الأسبوع المقبل.

في الإجمالي، ظهرت حالات إيجابية في صفوف 13 ناديا، بينما كانت الحالات إيجابية بالكامل في 22 ناديا.

مجموعة الصعيد

في مجموعة الصعيد، كانت المسحات سلبية بالكامل في 8 أندية، وهي: بني سويف، البنك الأهلي، شبان قنا، تليفونات بني سويف، المنيا، ديروط، طهطا، الإعلاميين.

أما الحالات الإيجابية، فظهرت حالتين في بترول أسيوط، وحالة في الفيوم، وحالة في الألومنيوم، وحالة في سوهاج.

مجموعة القاهرة

بخلاف النجوم، أجرى 11 ناديا في مجموعة القاهرة المسحة الطبية.

وكشفت النتيجة عن سلبية المسحة بالكامل في 8 أندية: سيراميكا، الداخلية، بتروجت، النصر، منتخب السويس، الزرقا، القناة.

أما الحالات الإيجابية، فظهرت في 3 أندية: 3 حالات في الترسانة، وحالة في كوكاكولا، و4 حالات في جمهورية شبين من بينهم 3 لاعبين.

مجموعة بحري

6 أندية ظهرت مسحاتها سلبية بالكامل في مجموعة بحري، هي: الرجاء، الحمام، فاركو، دكرنس، بيلا، غزل المحل.

و6 أندية ظهرت بين مسحاتها حالات إيجابية: 13 حالة في أبو قير للأسمدة من بينهم 7 لاعبين و4 جهاز فني وإداري.

بالإضافة إلى 8 حالات في الأولمبي، وحالة واحدة في دمنهور، وحالتين في بلدية المحلة، وحالتين في مالية كفر الزيات، وحالة في المنصورة.

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