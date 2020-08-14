رسميا - هيندرسون لاعب الموسم في ليفربول متفوقا على ماني وأرنولد

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 15:51

كتب : FilGoal

هيندرسون

اختير جوردان هيندرسون قائد ليفربول كلاعب الموسم 2019-2020 في النادي الإنجليزي.

وأعلن ليفربول في بيان رسمي: "لاعب الوسط يحصل على الجائزة بعد مستوى رائع خلال الموسم الماضي كقائد للفريق ورفع خلاله ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي".

وواصل البيان "هيندرسون فاز بالجائزة بعد تصويت المشجعين والتي تم دمجها مع الترشيحات من الاتحاد الرسمي للاعبي الفريق السابقين".

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وتفوق هيندرسون على ساديو ماني الذي حل في المرتبة الثانية، فيما جاء ترينت أليكساندر أرنولد في المركز الثالث.

اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 14 مع الحمر لعب 40 مباراة خلال الموسم المنصرم في كل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

هيندرسون أصبح أول قائد لليفربول في 3 عقود يحمل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حصد الحمر اللقب لأول مرة منذ 30 عاما وللمرة الـ19 في تاريخ النادي.

واختير صاحب الـ30 عاما كذلك كأفضل لاعب في الدوري وفقا لاتحاد الكتاب الرياضيين في إنجلترا.

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