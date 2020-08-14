بيان رسمي - الإسماعيلي: لا نمانع تأجيل مباراة المصري

أعلن مجلس النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان عدم ممانعته تأجيل مباراة المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة، لموعد آخر يحدده اتحاد الكرة، وذلك في بيان رسمي.

وقال البيان: "حرصا على العلاقات التاريخية التي تربط ناديا الإسماعيلي والمصري وتقديرا لمدينة بورسعيد الباسلة وشعبها، يشدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان على تقديره واحترامه واعتزازه لتلك العلاقات وسعيه الدائم على تعزيزها".

وواصل "على ضوء الأزمة المثارة حاليا بشأن مواجهة المصري مساء اليوم الجمعة، يؤكد مجلس الإدارة على قيامه بمخاطبة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون كرة القدم بشكل رسمي والتي أكدت على عدم إجراء اللقاء وإقامته في موعده".

وتابع "تم إجراء مكالمة هاتفية جمعت بين محمد الكلية أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة والذي أكد فيها على انطلاق اللقاء بشكل نهائي في موعده وأن المصري يمتلك عددا كافيا لخوض المباراة بعد إجراء مسحة طبية لكافة عناصر الفريق".

وأردف "فضل الإسماعيلي الانتظار على غير العادة حتى السادسة لحين وصول كل التأكيدات المذكورة قبل شد الرحال إلى الإسكندرية وهو ما ساهم بوصول الفريق عند منتصف الليل، وهو ما لم يحدث من قبل إذ يعتاد الفريق بشكل دائم على السفر للمدينة الساحلية في الصباح الباكر في اليوم الذي يسبق المباراة، على أن يصلوا عصرا من أجل نيل اللاعبين لفترة راحة كافية قبيل المباراة".

وأتم بقرار مجلس الإدارة: "بناء على ذلك، مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان ورغم تكبد عناء السفر لساعات طويلة والإقامة بفندق في الإسكندرية وعدم حصولهم على فترة راحة كافية، إلا أنه لا يمانع في تأجيل المباراة لموعد آخر يحدده اتحاد الكرة حال صدور بيان رسمي بذلك".

ما الذي حدث؟

قبل أيام قليل، أعلن النادي المصري اكتشاف 16 حالة مًصابة بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا. في اليوم التالي ارتفع عدد المصابين إلى 21 حالة باكتشاف إصابة 5 لاعبين جدد.

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اتحاد الكرة كان قد قرر إقامة مباراة الفريق في اليوم ذاته أمام حرس الحدود في موعدها، قبل أن يتراجع عن قراره ويؤجل اللقاء. في اليوم التالي صرح مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com بأنهم يفكرون في تحويل المصري للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. (طالع التفاصيل)

الخميس، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة المصري مع الإسماعيلي مساء غد الجمعة في موعدها بعد تبين أن مصابي الفريق بفيروس كورونا من الفريق الأول أقل من 10 لاعبين. (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري رد بدوره عبر FilGoal.com مؤكدا رفضه إقامة اللقاء "هل لدي لاعبين وأخفيهم؟". (طالع التفاصيل)

وأصدر المصري بيانا ناريا صباح الجمعة، أعلن فيه عدم ذهابه للمباراة "حرصا على سلامة الجميع". (طالع التفاصيل)