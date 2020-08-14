دي مارزيو: اتفاق شفهي بين نابولي وليل لضم هدف يونايتد وأرسنال

تلقى كل من مانشستر يونايتد وأرسنال ضربة قوية بعد أن توصل نابولي لاتفاق شفهي مع نادي ليل الفرنسي لضم مدافع الأخير جابرييل ماجاليس. وذلك وفقا لجيانلوكا دي مارزيو صحفي "سكاي سبورتس".

وقال دي مارزيو إن النادي الفرنسي كان قد باع في وقت سابق لاعبه فيكتور أوسيمين إلى نابولي، وقد يبيع مدافعه إلى الفريق الإيطالي كذلك.

وأشار التقرير إلى أن ليل قدر سعر لاعبه بمبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

وأبدى كل من مانشستر يونايتد وأرسنال اهتماما بضم المدافع البرازيلي صاحب الـ23 عاما خلال الفترة الماضية دون أن يتقدم أحدهما بعرض لضمه.

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن إيفرتون قدم عرضا بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني وتم رفضه.

ماجاليس انضم إلى ليل قادما من أفاي البرازيلي في يناير 2017 بمبلغ 3 مليون يورو.

وشارك جابريل خلال الموسم الجاري في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

وكان ليل قد وقع مع سفين بوتمان مدافع نادي أياكس صاحب الـ20 عاما تمهيدا لرحيل ماجاليس.

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