خبر في الجول – استمرار غياب أوباما أمام المقاصة.. وتجهيزه للقمة

يستمر غياب يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب نادي الزمالك أمام مصر للمقاصة للإصابة، فيما تبقى احتمالية مشاركته أمام نادي مصر واردة.

وحسب مصدر داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com، فإن أوباما لم يتعاف حتى الآن من إصابته العضلية في العضلة الأمامية، وبالتالي فلن يكون حاضرا أمام مصر للمقاصة.

المصدر أتبع "أوباما قد يتواجد أمام نادي مصر حتى لو شارك بشكل جزئي وليس في المباراة كاملة. هذا سيتحدد بناء على فحص طبي جديد سيخضع له اللاعب خلال الساعات المقبلة".

وأتم "لكن يبقى الهدف الأكبر هو تجهيز اللاعب ليكون حاضرا في لقاء القمة أمام الأهلي".

أوباما غاب عن مباراتي الزمالك منذ استئناف مسابقة الدوري المصري أمام النادي المصري والاتحاد السكندري.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة بعد غد السبت، ثم مع نادي مصر يوم الثلاثاء المقبل.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 22 أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

أوباما شارك هذا الموسم في 23 مباراة حتى الأن بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين وصنع 8 آخرين.

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