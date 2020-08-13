الاتحاد السكندري لـ في الجول: سلبية مسحة الفريق قبل مواجهة الجونة

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن سلبية مسحة الفريق قبل مواجهة الجونة.

وقال مصيلحي في تصريحات لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة أبلغنا اليوم الخميس بسلبية مسحة الفريق التي خضع لها اللاعبون قبيل لقاء الجونة".

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الجونة مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري.

كان الاتحاد السكندري قد اكتشف حالة مًصابة بـ كورونا قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك.

وخسر الاتحاد أمام الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري.

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