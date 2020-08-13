الاتحاد السكندري لـ في الجول: سلبية مسحة الفريق قبل مواجهة الجونة

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 19:24

كتب : هاني العوضي

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن سلبية مسحة الفريق قبل مواجهة الجونة.

وقال مصيلحي في تصريحات لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة أبلغنا اليوم الخميس بسلبية مسحة الفريق التي خضع لها اللاعبون قبيل لقاء الجونة".

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الجونة مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري.

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كان الاتحاد السكندري قد اكتشف حالة مًصابة بـ كورونا قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك.

وخسر الاتحاد أمام الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري.

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في الدوري الاتحاد السكندري الجونة
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