مؤتمر سيتيين: ليفاندوفيسكي ليس في مستوى ميسي.. أظن أن هذا واضح

أشاد كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، بـ روبيرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونيخ، لكنه رفض وضعه في مقارنة مع نجمه ليونيل ميسي.

برشلونة يواجه بايرن غدا الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرّح سيتيين: "ليفاندوفيسكي لاعب عظيم، لكنه ليس في مستوى ميسي، أعتقد أن ذلك جلي".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "ليفاندوفيسكي يمر بفترة مذهلة بمساعدة العديد من زملائه، إنه مميز، ولكن ليو كذلك أيضا وشاهدنا ما فعله أمام نابولي. من الجيد أن هذا الثنائي في الملعب حتى نستمتع به".

وكان لوثر ماتيوس أسطورة بايرن ميونيخ قد صرّح أن "ميسي سيواجه ليفاندوفيسكي الأفضل".

وواصل سيتيين حديثه: "نحن في حالة جيدة، نترقب هذه المباراة وقد أعددنا لها بشكل مميز".

وأكمل مرحبا بعودة لاعبه عثمان ديمبيلي من الإصابة: "نشعر بالرضا لانضمام ديمبيلي إلى القائمة، سيكون جاهزا للمشاركة إن قررنا ذلك، فقد كان بعيدا عن المنافسة لمدة عام تقريبا".

وأضاف: "نأمل أن يستطيع المشاركة ويؤدي جيدا".

وأشار: "نعلم قدرات منافسنا، سنحاول تحجيم نقاط قوتهم، بايرن فريق يمتلك قدرات غير عادية، ولكن الأمر نفسه ينطبق علينا. ستكون مباراة متكافئة".

وشدد: "سيكون من المهم أن نستحوذ على الكرة، فهذا يعني أننا سندافع لمدة أقل دونها، سيكون أمرا إيجابيا بسبب القدرات الهجومية التي يمتلكها بايرن ميونيخ، من الجلي أنه حال امتلاكك الكرة، فإن منافسك لا يستطيع إيذائك".

وتابع: "شاهدنا أمس في مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا، الفريق الذي كان متفوقا لم يكن صاحب الاستحواذ الأكبر".

وعن الترشيحات القوية التي وضعها أساطير بايرن لفريقهم: "التحفيز أمر جوهري في هذه اللعبة. لكن ما يظنه الناس شيء، وواقع ما يحدث على أرض الملعب شيء آخر".

وواصل: "سنرى فريقين عظيمين يحاولان الفوز بالمباراة اعتمادا على هويتهما الكبيرة، أتوقع مباراة متقاربة وتنافسية".

وذكرت تقارير صحفية أن سيتيين سيضحي بلاعبه أنطوان جريزمان لإضافة لاعب رابع في وسط الملعب، والمدرب الإسباني رد على ذلك: "لقد فكرنا في بضعة أشياء، لكن لن نكشف عنها حتى يحل الموعد غدا. الرسم الخططي ليس مهما ربما، بل الموهبة والسرعة التي يمتلكها الفريق في الهجوم، وعندما يمتلك الفريق الكرة سيكون أفضل وسنحاول إلحاق الضرر بهم".

هل يجب أن يحسم ميسي المباراة بالضرورة؟ سيتيين رد: "ميسي يمكنه مساعدتنا، لكني أؤمن في قوة الفريق جماعيًا. كما أنه علينا مساعدة ميسي، يمكنه أن يصنع الأهداف، لكن دون قوة الفريق أجمع سينخفض مستواه، مثله مثل أي لاعب".

وكان برشلونة قد تجاوز نابولي في الدور ثمن النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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