مران الأهلي – حضور الخطيب.. تدريبات بدنية وتقسيمة قوية للاعبين.. وسلبية مسحة الفريق
الخميس، 13 أغسطس 2020 - 18:40
كتب : حسام نور الدين
أجرى لاعبو النادي الأهلي مرانهم المسائي اليوم الخميس، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي.
وعقد ريني فايلر المدير الفني السويسري، جلسة فنية مع لاعبي الفريق بيل انطلاق المران.
شهدت المحاضرة تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج.
وتحدث فايلر مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا لمواجهة الغد.
فايلر اجتمع أيضا بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الإدارية والتحضيرية الخاصة باستعدادات الفريق لمباراة الإنتاج الحربي.
من جهة أخرى، عقد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران، فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لحراس مرمى.
شهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة، اشتملت على التصويبات والعرضيات.
وأخيرا، أجرى فايلر تقسيمة قوية بين اللاعبين بطول الملعب، وحرص المدرب على توجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية استعدادًا لمواجهة الغد.
محمود الخطيب رئيس الأهلي حضر جزء من المران، واطمأن على حالة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الغد أمام الإنتاج.
وعقد رئيس الأهلي جلسة سريعة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر، وأخرى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
من جهة أخرى، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس، وذلك قبل مواجهة الإنتاج الحربي.
وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الأربعاء، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم الخميس، عقب انتهاء المران الرئيسي الذي يقام حاليًّا على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الجمعة على استاد الأهلي WE السلام.
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