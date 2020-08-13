مران الأهلي – حضور الخطيب.. تدريبات بدنية وتقسيمة قوية للاعبين.. وسلبية مسحة الفريق

أجرى لاعبو النادي الأهلي مرانهم المسائي اليوم الخميس، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي.

وعقد ريني فايلر المدير الفني السويسري، جلسة فنية مع لاعبي الفريق بيل انطلاق المران.

شهدت المحاضرة تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا لمواجهة الغد.

فايلر اجتمع أيضا بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الإدارية والتحضيرية الخاصة باستعدادات الفريق لمباراة الإنتاج الحربي.

من جهة أخرى، عقد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران، فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لحراس مرمى.

شهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة، اشتملت على التصويبات والعرضيات.

وأخيرا، أجرى فايلر تقسيمة قوية بين اللاعبين بطول الملعب، وحرص المدرب على توجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية استعدادًا لمواجهة الغد.

محمود الخطيب رئيس الأهلي حضر جزء من المران، واطمأن على حالة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الغد أمام الإنتاج.

وعقد رئيس الأهلي جلسة سريعة مع الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر، وأخرى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

من جهة أخرى، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس، وذلك قبل مواجهة الإنتاج الحربي.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الأربعاء، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم الخميس، عقب انتهاء المران الرئيسي الذي يقام حاليًّا على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الجمعة على استاد الأهلي WE السلام.

























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