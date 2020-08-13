سراج يكشف لـ في الجول 5 تعديلات في المرحلة الأولى لـ استاد الأهلي.. وملامح الثانية

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 18:17

كتب : فادي أشرف

محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي

كشف محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة المفوضة لوضع التعديلات على ملعب السلام والإشراف عليه، عن 5 تعديلات جوهرية في إطار المرحلة الأولى لتحويل الملعب إلى استاد الأهلي WE السلام.

وقال سراج لـFilGoal.com: "بداية، كل الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي الذي دعم هذا المشروع بكل القوة وكان سببا رئيسا في نجاحه".

وبدأ سراج شرح التعديلات قائلا "تم وضع اسم النادي الأهلي والراعي الرئيسي على اللافتة الرئيسية للملعب، كما تم تغيير ألوان كراسي المدرجات بالكامل من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر وترقيمها ليصبح أول ملعبا مرقما بشكل كامل في مصر".

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وأردف "كما تم تعليق لافتات ضخمة فوق المدرجات وحول الملعب بشكل كامل لإبراز هوية الأهلي، كلافتة (نادي القرن) ولافتة (أعظم نادي في الكون)".

وأكمل سراج الذي أشرف على تنفيذ تلك التعديلات في الأسابيع الماضية "تم وضع شاشات تنقل المباراة بشكل مباشر أسفل مدرجات الثانية والثالثة في الممرات للجماهير كما هو معهود في الملاعب الأوروبية، وكأول ملعب في مصر يحمل تلك الفكرة".

واستدرك "تم عمل Branding للملعب لإكسابه الهوية الدعائية للأهلي، من لافتات وصور الفريق في غرفة اللاعبين والمنطقة المختلطة والممرات وساحة الانتظار خارج أسوار الملعب".

كما كشف سراج "تم الانتهاء أيضا من إنشاء غرفتين لكبار الزوار لمتابعة المباريات VIP Box من أصل 12 يستهدف إنشائهم، لتسويقهم للشركات الكبرى وزيادة الموارد التي يحصل عليها النادي من خلال الاستاد الذي يحصل عليه بنظام حق الانتفاع".

وشرح سراج بعض من ملامح المرحلة الثانية للعمل في الاستاد، والتي تضم إنشاء الملاعب الفرعية، ومتحف النادي الأهلي.

وأوضح "كذلك نعمل على إنشاء تطبيق إلكتروني خاص لتيسير عملية الحجز ودخول وخروج الجماهير من الملعب بشكل أكثر تنظيما".

وأتم "كذلك، لا ينبغي أن ننسى توجيه الشكر لشركة استادات على المجهود الضخم المبذول في سبيل خروج الاستاد بهذا الشكل".

الأهلي أعلن مساء أمس الأربعاء افتتاح ملعبه الجديد، وذلك بعدما حصل على حق انتفاع لاستاد السلام وتم تغيير اسمه إلى استاد الأهلي WE السلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد الجمعة في بطولة الدوري.

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