في الدرجة الثانية – إصابات بـ كورونا في صفوف بترول أسيوط والفيوم

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 18:03

كتب : رضا السنباطي

بترول أسيوط

أجرت أندية مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، المسحات الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا.

وظهرت نتيجة مسحة البنك الأهلي والإعلاميين سلبية بالكامل، بالإضافة إلى سلبية عينات ديروط، وبني سويف، وشبان قنا، وتليفونات بني سويف، بينما ظهرت حالتين اثنتين في صفوف بترول أسيوط، وحالة واحدة في صفوف الفيوم.

وقال محمد عبد السميع المدير الفني لـ بترول أسيوط: "ظهر حالتا كورونا في صفوفنا بعد إجراء مسحة طبية الثلاثاء الماضي".

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وتابع في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أصيب لاعب، وأحد أفراد الجهااز الفني".

وواصل: "إدارة النادي ستجري مسحة ثانية للاعبين والجهازين الفني والإداري يوم الإثنين المقبل".

وأتم: "قرار العودة للتدريبات سيتم تحديده عندما نطمئن على الجميع داخل النادي، لكن الوقت سيكون قليلا قبل استئناف المسابقة يوم 20 سبتمبر".

من جانبه، صرّح خالد محمود المدير الإداري لنادي الفيوم: "نتيجة المسحة الطبية كشفت عن حالة واحدة بين لاعبي الفريق".

وأضاف عبر FilGoal.com: "اللاعب سيخضع للعزل المنزلي وسيحصل على العلاج".

وأتم: "الفريق يبدأ تدريباته يوم 20 أغسطس الجاري".

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