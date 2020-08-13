التشيرينجيتو: ميسي يعرج أثناء وصوله إلى لشبونة

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 17:28

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - نابولي

عرض برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني مقطع فيديو لوصول بعثة برشلونة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، ظهر فيه ليونيل ميسي "يعرج".

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

برشلونة يواجه بايرن ميونيخ مساء غدا الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في مباراة من دور واحد.

وتعرض ميسي لكدمة قوية في مواجهة إياب ثُمن أمام نابولي يوم السبت الماضي، في نهاية الشوط الأول، بعد تدخُل من السنغالي كاليدو كوليبالي أسفر عن ركلة جزاء للبلاوجرانا.

ورغم الكدمة، أكمل ميسي الشوط الثاني كاملا، كما أفادت الصحافة الكتالونية أنه جاهز لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الجمعة.

ويسعى ميسي لقيادة برشلونة إلى المربع الذهبي للموسم الثاني على التوالي، لتعويض الإخفاق الذي لازم الفريق قاريًا منذ التتويج بدوري أبطال أوروبا 2015 تحت قيادة لويس إنريكي.

وكان برشلونة قد تفوق على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بعد التعادل معه ذهابا 1-1 قبل أشهر.

فيما تفوق بايرن على نظيره تشيلسي 7-1 في مجموع المباراتين.

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