أمام أنظار والده.. أحمد أبو تريكة يشارك أساسيا لأول مرة مع العربي

شارك أحمد محمد أبو تريكة أساسيًا للمرة الأولى رفقة فريقه العربي، في مواجهة السيلية بالجولة 21 من الدوري القطري الممتاز.

وفاز السيلية بهدفٍ دون رد، سجله محمد أبو زريق في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

ليرفع السيلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، ويتجمّد رصيد العربي عند 25 نقطة في المركز السادس.

وشارك أبو تريكة في المباراة منذ بدايتها، وغادرها في الدقيقة 61.

وحضر محمد أبو تريكة المباراة من المدرجات لمتابعة نجله في مشاركته الأولى كأساسي مع الفريق الأول للعربي.

أبو تريكة يدعم نجله أحمد في مباراته الأولى بالتشكيل الأساسي مع العربي ضد السيلية من المدرجات 🔴 pic.twitter.com/Pc50orTdJ5 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 13, 2020

اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 72، شارك في المباراة الرابعة إجمالا هذا الموسم، وكلها بعد استئناف النشاط عقب توقف كورونا الطويل.

أبو تريكة شارك أمام الغرافة، ثم الريان، ثم الوكرة، وأخيرا أمام السيلية.

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