قائمة الإسماعيلي – تواجد الشامي ومدبولي وغياب المحمدي أمام المصري

استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة ديديه جوميز على ضم 20 لاعبا استعدادا لمواجهة المصري.

ويواجه الإسماعيلي فريق المصري البورسعيدي في السادسة والنصف مساء غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

ويغبيب عن القائمة كل من باهر المحمدي ومحمد صادق ومحمود دونجا للإصابة وشيلونجو لعدم اكتمال الجاهزية الفنية والبدنية ومحمد مخلوف للإيقاف.

من جهة أخرى، تواجد محمد الشامي وأحمد مدبولي ثنائي الهجوم على رأس القائمة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي

الدفاع: أسامة إبراهيم - أحمد أيمن - محمود البدري - إبراهيم أبو اليزيد - محمد مجدي الجمل - محمد هاشم.

الوسط: عماد حمدي - عمر الوحش - محمد الضرف - محمد بيومي - عبد الرحمن مجدي - حمدي زكي - محمد الشامي - أحمد مدبولي - مدحت فقوسة - بيكيتي سيلفا.

الهجوم: حازم مرسي - وجيه عبد الحكيم.

وكان سمير حلبية رئيس المصري قد أكد على عدم خوض فريقه للقاء بسبب إصابات فيروس كورونا.

وأعلن المصري عن إيجابية 20 حالة بالفريق، بينما أكد اتحاد الكرة على إقامة المباراة في موعدها في ظل إصابة أقل من 10 لاعبين في القائمة الأساسية.

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