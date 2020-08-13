وليد صلاح الدين: رحيل رمضان؟ الأندية الكبرى لا تقف على أحد.. يجب معالجة الأخطاء من الإدارة

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 16:46

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن الفريق لن يتأثر برحيل رمضان صبحي ربما بعض الاهتزاز المؤقت لكن الأندية الكبرى لا تقف على أي لاعب.

رمضان صبحي

النادي : هدرسفيلد تاون

الأهلي

وقال وليد صلاح الدين عبر قناة أون تايم سبورتس: "التوقيت صعب في رحيل رمضان صبحي، الأندية الكبرى لا تقف على أي لاعب".

وكشف "من الممكن أن يحدث بعض التأثر في البداية فقط، لكن بعد ذلك تعود الحياة من جديد".

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وكان الأهلي قد أعلن خروج رمضان صبحي من حسابات النادي بعد إبلاغهم برغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

وأوضح وليد صلاح الدين "تم تصعيدي من الشباب وكان هناك تأثر بعد رحيل أسماء كبيرة مثل طاهر أبو زيد بعد أقل من عامين عاد الأهلي بقوة من جديد".

وشدد "من المستحيل أن يقف فريق كبير على لاعب، محمود الخطيب اعتزل وهو أفضل من لمس الكرة في مصر".

وتابع صلاح الدين "الأهلي والزمالك وبرشلونة وريال مدريد وكل الفرق الكبرى لن تقف على رحيل النجوم لأن هناك أساس، من الممكن أن يحدث بعض الاهتزاز فقط".

وأضاف "على النادي الأهلي فقط أن يبحث في تلك القصة لأنها متكررة برحيل 5 نجوم بينهم 4 إلى بيراميدز".

وأتم تصريحاته "هل السر في ذلك هو مسألة العقود؟ ربما نكون في حاجة لتعديل ذلك وإلغاء أمر الفئات".

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الأهلي رمضان صبحي بيراميدز وليد صلاح الدين
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