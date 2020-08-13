بلد الوليد يعلن ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا في فريقه

تواصل ظهور الحالات الإيجابية بفيروس كورونا في فرق الدوري الإسباني، حين أعلن نادي بلد الوليد ظهور حالة إيجابية.

وأفاد بلد الوليد عبر موقعه يوم الخميس أن الفحوصات الأخيرة التي خضع لها الفريق أثبتت إصابة أحد الأشخاص بالفيروس ضمن الفريق، دون ذكر اسمه.

وأوضح بيان بلد الوليد أن الحالة تم عزلها، على أن يخضع هذا الشخص لفحوصات جديدة بعد أيام.

وأبلغ النادي السلطات الطبية الإسبانية بالأمر، مشددا على أن التعامل مع الحالات تم وفقا للبروتوكول الذي تم وضعه بواسطة المسؤولين عن الكرة الإسبانية.

ومن المقرر أن تبدأ فرق الدوري الإسباني تدريباتها استعدادا للموسم الجديد هذا الأسبوع بتمارين فردية وفقا للإرشادات التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني.

وكانت فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا وريال مايوركا وأتليتك بلباو قد أعلنت إصابة بعض لاعبيها وموظفيها بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وحددت رابطة الدوري الإسباني بداية الموسم الجديد 2020-2021 من الدوري في يوم 12 سبتمبر المقبل على أن ينتهي يوم 23 مايو 2021.

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