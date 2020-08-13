سبورت: العربي القطري مهتم بضم لويس سواريز

أبدى نادي العربي القطري اهتمامه بضم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة.

لويس سواريز النادي : برشلونة العربي

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية التي نقلت من شبكة "بي إن سبورتس" أن النادي القطري بحدث إمكانية انضمام سواريز مع وكلاءه في الصيف الجاري.

وأضاف التقرير أن هيمير هالجريمسون المدير الفني هو من طلب ضم سواريز.

و"المحادثات لم تكن فقط لمعرفة ما إذا كان سواريز سيكون منفتحا على التحرك ولكن لمعرفة ماذا ستكون مطالب اللاعب" حسب ما جاء في الصحيفة.

وينتهي عقد سواريز مع برشلونة في 2021 لكنه إذا خاض عدد معين من المباريات سيتم تجديد تعاقده مباشرة لـ 2022.

ويضم العربي في صفوف ثنائي محترف من أوروبا هما مارك مونيسا مدافع برشلونة السابق، وبيير ميشيل لوجوسا مهاجم هامبورج الألماني السابق.

ويحتل العربي المركز الخامس برصيد 25 نقطة في دوري نجوم قطر الموسم الحالي قبل جولتين على نهاية المسابقة.

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ولا يزال موسم سواريز مستمرا مع برشلونة إذ سيخوض الفريق مواجهة قوية أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الأوروجوياني البالغ 33 عاما انضم لبرشلونة في 2014 محققا 13 لقبا مختلفا مع البلاوجرانا.

وفاز بجائزة هداف الدوري الإسباني موسم 2015-16 برصيد 40 هدفا.

سواريز لاعب ليفربول وأياكس وناسيونال السابق منذ انتقاله للفريق الكتالوني شارك في 282 مباراة سجل خلالها 197 هدفا وصنع 109.

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