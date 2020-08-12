مران الزمالك - ضم 7 ناشئين للتدريبات الجماعية وخضوع مصطفى فتحي للبرنامج التأهيلي

واصل الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة في الثامنة من مساء السبت المقبل على ملعب القاهرة ضمن مباريات الجولة 19 من بطولة الدوري المصري.

وانطلق المران بمشاركة جميع اللاعبين بعد منح الجهاز الفني راحة للأساسيين عقب انتهاء مواجهة الاتحاد السكندري.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين الأساسيين المشاركين في مواجهة الاتحاد، راحة من المران الجماعي ليوم واحد بسبب تلاحم المباريات.

وحرص كارتيرون على ضم 7 ناشئين للتدريبات الجماعية للفريق لتجهيزهم الفترة المقبلة.

وشهد المران مشاركة كل من حسام أشرف وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحاتم محمد وسيف جعفر ومحمد حسام وياسين مرعي.

كما خضع مصطفى فتحي لاعب الفريق لمجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من محمد أسامة طبيب الفريق.

وخاض اللاعب لفقرة تدريبية خاصة في صالة (الجيم) بعد تعرضه لإصابة عضلية في بطولة الدوري.

ويخضع الزمالك لمسحة طبية غدا الخميس استعدادا لمواجهة المقاصة يوم السبت المقبل وفقا للإجراءات الاحترازية.

اقرأ أيضا:

كيف يستعد الأهلي لمواجهة الوداد

أول وفاة في الدوري المصري بسبب كورونا

فيروس كورونا يضرب الدوري الإسباني

مدير فني جديد لطنطا